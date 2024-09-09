«Хватило бы на квартиру в Минске» 1 9.09.2024, 18:40

Сколько безналичных чаевых белорусы оставили за лето?

Лето позади, и настало время подсчитать, сколько же чаевых собрали белорусские заведения благодаря щедрым клиентам. Сервис «НетМонет» от «Альфа Банка», который позволяет оставлять чаевые по QR-коду, помог собрать 286 771,72 рубля из 381 заведения. Сюда входят не только кафе и рестораны, но и автомойки, салоны красоты и даже гостиницы, передает «Онлайнер».

За три месяца лета посетители оставили чаевые 31 348 раз. В среднем это было 9,14 рубля за одну транзакцию. Для сравнения: средний чек чаевых за весь 2023 год был 7,67 рубля, а с начала 2024-го вырос до 8,80 рубля. Получается, что летом белорусы становятся заметно щедрее.

Особый интерес вызывают транзакции, когда посетители оставляли максимально возможные чаевые в 199 рублей. Таких чаевых через сервис прошло 33. Подобные суммы, как правило, получают официанты на банкетах и свадьбах.

Бóльшая часть чаевых, а именно 88%, поступила из кафе, баров и ресторанов. Остальные категории, такие как автосервисы и салоны красоты, пока не могут похвастаться большими объемами.

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