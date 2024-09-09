Чехия призвала партнеров разрешить Украине бить по военным целям в РФ 9.09.2024, 18:49

Это законно и легитимно.

Страны Запада должны «развязать руки» Украине и разрешить ее армии использовать ракеты большой дальности против законных целей на территории РФ.

Об этом заявил начальник Генштаба Чешской армии Карел Ржегка в эфире чешского телевидения, передает «Новое время».

Он также подчеркнул, что защита территории — легитимно для Украины.

«Эти ограничения нужно отменить, потому что это законно и легитимно для украинцев — защищаться, даже атакуя территорию России, потому что они не могут боксировать с одной рукой, связанной за спиной… Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в зоне действия имеющегося вооружения, но украинцы не могут его применить. А эти самолеты потом бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы вполне нормально, чтобы украинцы могли атаковать и территорию России», — сказал Ржегка.

Он отметил, что Россия постоянно угрожает эскалацией, но сама не стесняется использовать ракеты против украинских мирных городов.

То, что россияне часто не идут дальше угроз, показала украинская операция в Курской области РФ. Она показала некоторым западным лидерам, что им не следует бояться эскалации и «красных линий», — отметил генерал, добавив, что «эта неожиданная акция также привлекла внимание западных союзников». Это само по себе стало результатом действий ВСУ в Курщине, даже если вероятная цель ослабить давление на Донбассе не была реализована.

Генерал также повторил необходимость готовиться к возможному конфликту с Россией, ведь это единственный способ сдерживания РФ.

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