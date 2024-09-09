Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме
- 9.09.2024, 19:10
Ереван дистанцируется от Москвы.
Евросоюз начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.
Также на встрече было принято решение о поддержке Республики Армения Европейским фондом мира. В Армении сейчас активно ведутся дискуссии о возможности вступления страны в ЕС.
Схинас также добавил, что заинтересованность ЕС в развитии отношений с Арменией, в продвижении реформ в этом государстве. Также вице-президент Еврокомиссии надеется на эффективное сотрудничество с правительством Армении по диалогу о визовой либерализации.