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Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме

  • 9.09.2024, 19:10
Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме

Ереван дистанцируется от Москвы.

Евросоюз начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

Также на встрече было принято решение о поддержке Республики Армения Европейским фондом мира. В Армении сейчас активно ведутся дискуссии о возможности вступления страны в ЕС.

Схинас также добавил, что заинтересованность ЕС в развитии отношений с Арменией, в продвижении реформ в этом государстве. Также вице-президент Еврокомиссии надеется на эффективное сотрудничество с правительством Армении по диалогу о визовой либерализации.

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