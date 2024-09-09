Минобороны: Границу Беларуси окружают 32 тысячи военных НАТО
- 9.09.2024, 19:13
Начальник департамента международного военного сотрудничества пугает Лукашенко.
Вокруг границ Беларуси с европейскими государствами якобы находятся 32 тыс. военнослужащих стран – членов НАТО. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко в интервью пропагандистскому телеканалу «ВоенТВ», обнародованном 9 сентября.
По словам Ревенко, страны Евросоюза продолжают наращивать вооруженные силы.
«В европейском регионе мы уже можем видеть до 32 тыс. военнослужащих как США, так и европейских стран, то есть стран – членов НАТО. Мы видим милитаризацию Польши, мы видим процессы, позволяющие говорить о том, что Литва и Латвия готовы к приему большого контингента иностранных войск, и все это происходит у границ Республики Беларусь», – рассказал белорусский военный.
Он добавил, что Беларусь и страны Европы пока не могут найти общий язык на пути «к хорошей жизни».
«Слово «позитив», конечно, присутствует, но для политики, для международных отношений я бы сказал, что это у нас ограниченный позитив, но тенденция более негативная», – рассказал Ревенко.