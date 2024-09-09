В Германии обнаружил редкий камень с резьбой XII века1
- 9.09.2024, 19:21
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Вероятно, он изображает епископа, который принес христианство в регион.
Мужчина, занимающийся строительством дома в Германии, обнаружил редкий камень с резьбой XII века. Вероятно, на нем изображен епископ, который посетил этот регион 800 лет назад, сообщает Live Science.
Как заявил Детлеф Янтцен, главный археолог Мекленбург-Передней Померании, земли, где была сделана находка, это настоящая сенсация, поскольку в этом регионе известно всего 20 других камней с изображениями. Такие камни известны как bildstein, их находят вдоль побережья Балтийского моря в некоторых частях современных Германии и Польши.
Найденный камень может изображать Отто Бамбергского (жил с 1060 по 1139 год), епископа, служившего королевской семье, и миссионера, который стремился обратить людей в веру в Померании, которая сейчас является частью Германии и Польши.
«Независимо от того, изображен ли на bildstein Отто или нет: это абсолютно выдающаяся находка, которая возвращает нас к тому времени, когда христианская религия впервые пришла в Померанию, принесенная Отто, который в то же время прославился своими успехами в переговорах о мире между польским герцогом и померанской знатью», — рассказал Янтцен.
Камень был найден в августе, когда Петер Виттенберг, домовладелец из деревни Клоцов, начал перемещать почву возле своего дома, чтобы добраться до его фундамента. Он нашел валун длиной метр прямо под поверхностью земли, и понял, что это «что-то особенное», когда заметил на нем резьбу.
На основе декора и символов резьбы по граниту команда датировала ее XII веком. На ней изображен «прямо стоящий человек, одетый в своего рода шапку, шаль, короткую мантию и, возможно, обувь», — сказал Янтцен.
«В правой руке человек держит что-то похожее на знамя. Лицо не изображено подробно, но глаза отчетливо видны, и, возможно, из-под шапки торчат волосы», - добавил он.
По словам Янтцена, выдающейся деталью является также резной крест на «свободно свисающем конце шали», поскольку это единственный известный рисунок на камне с крестом. Возможно, шаль и крест — это паллиум, религиозная одежда, которую носили папы, архиепископы и очень почетные епископы.