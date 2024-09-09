Для некоторых выезжающих за границу власти хотят ввести налоговое новшество 3 9.09.2024, 19:47

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Подробности.

Чиновники собираются принять налоговые изменения. Среди прочего власти хотят разрешить областным «советам депутатов» на постоянной основе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы. Сейчас этот налог действует как временная мера.

Местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы при выезде из страны ввели в 2021 году. Он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС, а в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные советы депутатов, он составляет одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей).

В Госпогранкомитете ранее заявляли, что этот сбор «направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией». И хотя ее пик давно прошел, этот сбор все равно продолжает действовать.

При этом особенность этого сбора в том, что он местный, то есть идет в бюджет конкретной области. «Сбор уплачивается в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска. Например, если выезд запланирован через пункт пропуска „Берестовица“ (Гродненская область), а оплата сбора произведена в бюджет Брестской области, сбор не является уплаченным», — уточняют в Погранкомитете.

Сейчас этот налог не постоянный, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет. К примеру, в Гродненской области в последний раз его ввели с 1 февраля этого года и до 1 января 2025-го. Будут ли его продлевать дальше, пока неизвестно.

Теперь чиновники хотят разрешить областным «советам депутатов» вводить такой сбор на постоянной основе.

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