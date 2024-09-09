Бомбить Воронеж 1 Александр Черненко

9.09.2024, 20:16

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Александр Черненко

Это больше не мем, а часть программы СБУ по демилитаризации РФ.

Лет 10 назад у россиян был известный мем «бомбить Воронеж». Тогда Кремль в ответ на санкции Запада вводил свои, которые вредили их же гражданам. На третьем году так называемой «СВО» россияне начали замечать, что это больше не мем. Воронеж действительно бомбят.

На этот раз взорван большой склад боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области. Склад активно использовали для перебрасывания снарядов и техники в Украину. Дроны СБУ провели удивительно точную демилитаризацию объекта прямо на месте.

Отмечу один важный аспект. Для подчиненных Малюка нет «красных линий» на территории РФ. Все, что работает на войну с Украиной, должно быть уничтожено. Пока западные партнеры думают, давать ли разрешение на удары своим оружием вглубь России, служба уже совершает такие удары собственными дронами.

СБУ системно переносит войну в Россию. И речь идет о продолжении многоступенчатой операции по системному уничтожению оружейных складов на территории врага. Причем мы говорим не о единичных ударах, а о массовых атаках, которые снизят возможности россиян на фронте. Очевидно, что военные аэродромы, склады с боеприпасами и работающие на войну объекты инфраструктуры являются законными целями для Украины.

Отмечу, что удары наших дронов очень точны. Местные власти традиционно заявили, что сбили все беспилотники, а падение вызвано обломками сбитых дронов. В момент, когда я пишу этот блог, склад продолжает гореть и взрываться вторые сутки. Как видим, «обломки» от СБУ самые точные в мире. А местные жители, которых срочно отселяют подальше от гигантского пожара на складе, мне кажется, могут начать сомневаться, что «СВО» идет по плану».

Одним словом, «бомбить Воронеж» – это больше не мем, а часть программы СБУ по демилитаризации РФ.

Александр Черненко, Цензор.НЕТ

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