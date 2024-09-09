Умерла белорусская актриса Наталья Суворова 9.09.2024, 20:24

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Наталья Суворова. Фото: архив Могилевского областного театра кукол

Она создала свыше 50 ролей.

Стало известно о кончине известной могилевской актрисы театра Натальи Суворовой. Об этом рассказала пресс-служба Могилевского областного театра кукол в соцсетях.

Так, в театре сообщили 9 сентября о том, что умерла ведущий мастер сцены, актриса Могилевского областного театра кукол с 1994 по 2015 год Наталья Суворова.

В театре отметили, что работая в театре Наталья Суворова создала свыше 50 ролей. Самыми яркими из которых стали образы Русалочки в одноименном спектакле «Русалочка» по сказке Ганса Христиана Андерсена, бабушки в «Пилипка и ведьма», Красной шапочки, мышонка Микки, Дюймовочки и многих других.

— Последние годы Наталья Михайловна была на заслуженном отдыхе. Коллектив театра скорбит об утрате и выражает искреннее соболезнование семье и близким, — сказали в театре.

Прощание с Натальей Суворовой состоится 10 сентября с 10.00 до 12.00 часов в Центре ритуальных услуг по улице Первомайской, 99.

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