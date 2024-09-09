Зеленский провел Ставку 1 9.09.2024, 20:26

Владимир Зеленский

Обсудили поставки на фронт САУ «Богдана», комплектацию бригад и защиту энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 сентября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По его словам, на Ставке обсудили вопросы защиты энергетики от российских ударов, защиту позиций на фронте, а также поставки оружия для ВСУ.

«Детально разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши САУ Богданы, и обеспечение бригад», — заявил президент Украины.

По его словам, министр обороны Украины Умеров докладывал по результатам «Рамштайн» и переговоров с партнерами.

«Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны», — сообщил глава государства.

Как добавил Зеленский, по энергетическому вопросу обсудили «четкие сроки и требования по каждому объекту» по физической защите и по прикрытию с воздуха.

«Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная — и за строительство защиты, и за работу ПВО», — сказал президент Украины.

Также сегодня был и подробный военный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское — именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности», — подчеркнул Зеленский.

Отдельно Сырский доложил об обороне в Харьковской области и об активных действиях на территории Курской области.

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