Зеленский провел Ставку

Зеленский провел Ставку1
- 9.09.2024, 20:26
Обсудили поставки на фронт САУ «Богдана», комплектацию бригад и защиту энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 сентября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По его словам, на Ставке обсудили вопросы защиты энергетики от российских ударов, защиту позиций на фронте, а также поставки оружия для ВСУ.
«Детально разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши САУ Богданы, и обеспечение бригад», — заявил президент Украины.
По его словам, министр обороны Украины Умеров докладывал по результатам «Рамштайн» и переговоров с партнерами.
«Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны», — сообщил глава государства.
Как добавил Зеленский, по энергетическому вопросу обсудили «четкие сроки и требования по каждому объекту» по физической защите и по прикрытию с воздуха.
«Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная — и за строительство защиты, и за работу ПВО», — сказал президент Украины.
Также сегодня был и подробный военный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское — именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности», — подчеркнул Зеленский.
Отдельно Сырский доложил об обороне в Харьковской области и об активных действиях на территории Курской области.