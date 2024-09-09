ВСУ дронами-камикадзе атаковали танки Т-72 и Т-80 оккупантов на Харьковщине 9.09.2024, 21:08

1,398

Видео.

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ударили в российскую броню — танки Т-72 и Т-80. Обоим нанесли поражение башни.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

«С FPV атаковали еще пять начиненных грузовиков противника. В три из них мастерски попали на ходу автомобилей. Сделали работу бойцы ударного подразделения «FATUM» из Противотанкового батальона», - добавили бойцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com