ВСУ дронами-камикадзе атаковали танки Т-72 и Т-80 оккупантов на Харьковщине
- 9.09.2024, 21:08
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Видео.
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ударили в российскую броню — танки Т-72 и Т-80. Обоим нанесли поражение башни.
Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.
«С FPV атаковали еще пять начиненных грузовиков противника. В три из них мастерски попали на ходу автомобилей. Сделали работу бойцы ударного подразделения «FATUM» из Противотанкового батальона», - добавили бойцы.