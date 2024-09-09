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ВСУ дронами-камикадзе атаковали танки Т-72 и Т-80 оккупантов на Харьковщине

  • 9.09.2024, 21:08
  • 1,398
ВСУ дронами-камикадзе атаковали танки Т-72 и Т-80 оккупантов на Харьковщине

Видео.

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ударили в российскую броню — танки Т-72 и Т-80. Обоим нанесли поражение башни.

Соответствующее видео опубликовали на телеграм-канале воины Третьей штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

«С FPV атаковали еще пять начиненных грузовиков противника. В три из них мастерски попали на ходу автомобилей. Сделали работу бойцы ударного подразделения «FATUM» из Противотанкового батальона», - добавили бойцы.

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