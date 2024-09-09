«В этом году 90% пойдут в армию» 13 9.09.2024, 21:17

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Выпускников военных кафедр массово призывают служить.

Изданию Devby.io пожаловался студент БГУИР: он пошел учиться на военную кафедру, так как полагал, что это гарантированно избавляет от службы в армии после окончания вуза. Но его приятеля, который учился на старшем курсе, «…призвали как офицера – и отказаться было нельзя». Devby.io бросил клич в поисках подобных случаев, и оказалось, что на это выпускники этого года сетуют массово.

«Менеджер пытался доказать, что им необходим сотрудник. Составили ходатайство — не сработало»

Алексей (имена героев изменены) — выпускник БГУИР, прошёл два года подготовки на военной кафедре и получил звание лейтенанта запаса.

«Но стоило только получить диплом, как начал дёргать военкомат. Сначала говорили, что может не понадоблюсь, но надо было постоянно к ним ездить.

Затем у меня состоялось собеседование с представителями части — и те безоговорочно забрали на службу.

Насколько я знаю, с этого года выпуска забирают всех. Ни магистратура, ни ходатайство с работы не помогают».

Алексей говорит, что медосвидетельствование будущие офицеры запаса из БГУИР проходили ещё осенью на четвёртом курсе — «чтобы документы были готовы к окончанию вуза». И ещё до вручения диплома им раздали первые повестки в военкомат.

«А там уже начали «кормить» новыми — раз в пару недель: приехать с дипломом, подписать что-то, довезти документы какие-то и т. д. Потом вдруг собеседование с представителями части, о котором я уже упоминал. На нём на словах довели: кто в какой части, какие должности и прочее».

Кстати, интересный факт: повестки всегда слали на работу, а не по адресу проживания.

Молодой человек отмечает, что менеджер из его компании разговаривал по телефону с кем-то из военкомата, «пытался доказать, что им необходим такой сотрудник, как я». Затем компания составила ходатайство — но оно не сработало. Алексей вскорости уходит служить.

«Нам сказали, что призывают 998 человек вместо 100-300 обычных»

Ян закончил в этом году ФПМИ БГУ. На «военку» он и его однокурсники «шли, чтобы не идти в армию», честно признаётся юноша. А в итоге почти всю группу «призвали повестками сразу в конце обучения».

«Нам сказали, что в этом году призывают 998 человек вместо обычных 100-300 — на службу офицеров запаса.

Каждый из нас явился в военкомат, и там сообщили, что у нас почти 100% шансы пойти служить, так как приоритет — на этот год выпуска. Выдали военный билет и повестку на комиссию. Там собралось около 20 человек разных специальностей и годов выпуска. Кого-то разобрали местные части, некоторым (и мне) дали повестку на конец августа.

В итоге со второй попытки меня выбрал представитель части. Как происходит выбор: по сути, это анкетирование, в анкете есть в том числе вопросы о желании служить и предпочтительном месте службы. Из моей группы призвали 16 человек из 21, основные места — Лепельский район, Печи и Минск. Есть информация, что в только в Заслоново весной призвали более 2 тысяч человек.

Ещё нам сказали, что ни паспорт РР (паспорт гражданина, оформившего выезд на постоянное место жительства за границу — прим. ред.), ни письма с работы не повлияют ни на что — и у нас так и вышло. Мы видели список с условиями отсрочек — в основном это больные родители (жена, дети)».

«В этом году призывают почти всех выпускников — 90% пойдут в армию»

Арсений не захотел рассказывать о себе: говорит, отучился в вузе, прошёл два года подготовки на военной кафедре — «а сейчас грозит армия».

Молодой человек говорит, что «в этом году призывают почти всех выпускников — 90% пойдут в армию». Откуда информация — от одноклассников, друзей и знакомых, а их у Арсения много: в БГУ, БГУИР и БНТУ.

«Кого повесткой на дом вызывают, кого — с помощью смс-оповещения. Но большинство получило повестки перед дипломом, без этого не подписывают обходной лист. И каждый визит в военкомат заканчивается новой повесткой», — рассказывает молодой человек.

Арсений тоже попробовал вариант с письмом от работодателя — «не помогает». «Единственный вариант «откосить» — паспорт PP, ну или связи», — предполагает наш собеседник.

«Лучше гарантированно пойти на полгода, чем иметь риск быть призванным на год»

Евгений уже отслужил 6 месяцев срочной службы. Он окончил БГУИР летом 2023 года и у него за спиной — год подготовки на военной кафедре, то есть курс подготовки младших командиров. Почему не два, он объясняет так:

«В БГУИР на определённых специальностях можно отучиться год на военной кафедре и уйти, сократив себе предстоящую срочную службу на полгода.

Либо пойти на второй год кафедры и после окончания получить офицерское звание — соответственно тебя не призовут как «срочника». Но могут призвать как офицера — с зарплатой, но без права отказаться от этой работы.

Раньше по такой схеме многие не попадали в армию вовсе, т. к. офицерами призывали небольшое количество людей. Но, как я понимаю, в последние годы ситуация изменилась — и вот уже два года подготовка на «военке» уже не защищает от призыва, как раньше».

Наш собеседник «посчитал, что лучше гарантированно пойти на полгода, чем иметь риск быть призванным на год, пусть и на «работу». «В любом случае ведь выпадаешь из привычной жизни», — добавляет он.

«Тем более, что раньше было так: те, кого призывали как офицера после двух лет военной кафедры, проходили по другой графе годности по здоровью. То есть шансов оказаться «не годным» к службе было меньше, чем если бы тебя призывали на обычную срочную службу. А у меня на тот момент ещё был шанс не пойти по состоянию здоровья — пока в 2023 году не изменили требования к годности.

В целом, глядя на одногруппников, которые жалуются, что после двух лет кафедры их сейчас могут призвать ещё на год, я понимаю, что сделал всё правильно. А сейчас призывают в том числе выпускников тех специальностей, которые раньше «не трогали».

Евгений хотел служить в ИТ-роте — после собеседования ему даже пообещали, что возьмут сразу после курса молодого бойца.

«Но уже под конец курса мне сообщили, что призвали слишком много программистов и меня не будут рассматривать, так как я пришёл всего лишь на полгода, а у них в приоритете — те, кто на год. Вот такой пранк получился».

Собеседник говорит, что «служил, как и все, но офицеры считали, раз я программист, значит, «не дурак», — и вместо обычных нарядов мне было можно давать работу с документами на компьютере».

И всё же Владислав отмечает, что призыв после военной кафедры — «это не срочная служба, куда берут всех годных».

«Есть шанс и не пойти, так как у них определённый план набора: то есть собирают в военкомате условно 20 офицеров и говорят, что призовут 15 из них. И потом беседуют с каждым, решают у кого есть веские причины не идти в армию, а кого можно забрать».

Должны ли служить выпускники военных кафедр?

Студенты, которые прошли программу подготовки младших командиров — т. е. год на военной кафедре, — могут призваться в добровольном порядке на военную службу по контракту сроком на 2 года либо на срочную военную службу сроком на 6 месяцев на воинские должности в соответствии с полученной военной учётной специальностью.

Студенты, которые прошли программу подготовки офицеров запаса — т. е. 2 года на военной кафедре, — могут призваться на офицерские воинские должности в добровольном порядке либо по призыву сроком на 1 год в соответствии с полученной военной учетной специальностью. На срочную военную службу они не призываются.

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