Турцию захлестнула волна банкротств 2 9.09.2024, 21:26

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Закрылись тысячи строительных и текстильных компаний.

В Турции обанкротилось 15 000 компаний в январе-августе 2024 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Союза торговых палат и товарных бирж Турции.

Также, по данным мониторингового агентства konkordatotakip.com, за первые восемь месяцев года 982 компании получили первоначальную судебную защиту от долгов, что почти вдвое превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество заявлений о приостановке выплат по долгам банкам и поставщикам для продолжения деятельности, а также о проведении процедур банкротства подали строительные и текстильные компании.

Проблемы у турецких компаний возникают из-за высокой учетной ставки Центробанка и высокой инфляции.

За последний год ЦБ Турции поднял учетную ставку на 41,5 п.п. до 50%, что сделало слишком дорогими кредиты для бизнеса. Эти меры были направлены на замедление инфляции, которая в начале года составляла 75% и по итогам августа опустилась до 52%.

Высокая инфляция разогнала цены на электроэнергию и газ, что увеличило издержки бизнеса. К издержкам добавилось повышение минимальной заработной платы.

Также турецкие компании сталкиваются с сокращением экспортных заказов, особенно это характерно для производителей одежды, которые уже проиграли конкуренцию компаниям из Вьетнама и Бангладеш. Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важным поставщиком для ведущих европейских брендов.

Массовые банкротства вызывают цепную реакцию замедляя или прекращая выплаты по всей экономике и повышая уровень безработицы, указывают в агентстве.

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