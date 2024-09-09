закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус выиграл в покер крупную сумму

3
  • 9.09.2024, 21:37
  • 1,522
Белорус выиграл в покер крупную сумму

И это уже не в первый раз.

Белорус Артем Ласовский выиграл в покерном турнире серии European Poker Tour в Барселоне €288 тыс.

Об этом свидетельствуют данные сайта thehendonmob.com.

Общий призовой фонд турнира составлял более €1,44 млн.

По итогам деньги получили восемь игроков. Занявший первое место эстонец Оттомар Ладва завоевал €439 тыс., наш соотечественник, как уже было сказано, – €288 тыс., оказавшийся третьим американец Джеймс Коллопи – почти €209 тыс.

Причем в мае 2024 года в финале Triton Super High Roller Series Артем Ласовский уже становился обладателем $1,35 млн.

Ранее уроженец Беларуси Александр Шилко выиграл турнир PokerStars по безлимитному холдему с общим призовым фондом почти в $25 млн.

Шилко родился и вырос в Минске. Окончил БГУИР, во время учебы в университете Александр и увлекся покером.

Всего в PokerStars участвовало более 1000 человек. Наш соотечественник получил не только главный трофей, но и солидный приз – $3,1 млн.

Необходимо учесть, что информация о выигрышах в покер не отражает денежный баланс участников. С полученных призовых нужно вычесть внесенные игроком деньги для вступительного взноса.

Также часто источником средств взноса являются инвесторы. Поэтому игроку достается не вся сумма призовых.

Ну и нужно помнить, что на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, которые приносят финансовые потери игроку.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов