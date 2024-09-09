Белорус выиграл в покер крупную сумму

Белорус выиграл в покер крупную сумму3
- 9.09.2024, 21:37
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И это уже не в первый раз.
Белорус Артем Ласовский выиграл в покерном турнире серии European Poker Tour в Барселоне €288 тыс.
Об этом свидетельствуют данные сайта thehendonmob.com.
Общий призовой фонд турнира составлял более €1,44 млн.
По итогам деньги получили восемь игроков. Занявший первое место эстонец Оттомар Ладва завоевал €439 тыс., наш соотечественник, как уже было сказано, – €288 тыс., оказавшийся третьим американец Джеймс Коллопи – почти €209 тыс.
Причем в мае 2024 года в финале Triton Super High Roller Series Артем Ласовский уже становился обладателем $1,35 млн.
Ранее уроженец Беларуси Александр Шилко выиграл турнир PokerStars по безлимитному холдему с общим призовым фондом почти в $25 млн.
Шилко родился и вырос в Минске. Окончил БГУИР, во время учебы в университете Александр и увлекся покером.
Всего в PokerStars участвовало более 1000 человек. Наш соотечественник получил не только главный трофей, но и солидный приз – $3,1 млн.
Необходимо учесть, что информация о выигрышах в покер не отражает денежный баланс участников. С полученных призовых нужно вычесть внесенные игроком деньги для вступительного взноса.
Также часто источником средств взноса являются инвесторы. Поэтому игроку достается не вся сумма призовых.
Ну и нужно помнить, что на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, которые приносят финансовые потери игроку.