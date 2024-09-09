Американский завод чипов TSMC сравнялся в мощности с тайваньским

Американский завод чипов TSMC сравнялся в мощности с тайваньским4
- 9.09.2024, 21:48
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Работает на полную мощность.
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) достигла одинакового уровня производительности на заводах на Тайване и в США.
TSMC изначально планировала запустить полноценное производство на своем первом заводе в Аризоне в 2024 году, но отложила эту цель до 2025 года из-за нехватки квалифицированных работников. Задержка вызвала опасения, что компания не сможет производить микросхемы в США так эффективно, как на Тайване. Однако пока эти опасения не оправдываются.
Производительность тайваньского производителя микросхем на его первом современном заводе в США подобна аналогичным мощностям в южном тайваньском городе Тайнань, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. TSMC сообщила в электронном письме, что ее проект в Аризоне «идет по плану с хорошим прогрессом».