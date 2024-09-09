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Школьная учительница Путина рассказала историю из его детства, которая потрясла Сеть

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  • 9.09.2024, 22:01
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Школьная учительница Путина рассказала историю из его детства, которая потрясла Сеть

Корни нынешней жестокости и комплексов диктатора РФ кроются в его советском детстве.

Подтвердилась теория о том, что неадекватное поведение главы российского режима Путина обусловлено детскими травмами и комплексами. Некоторые западные политики, вспоминая историю о крысе, которая не сдается, когда ее загоняют в угол, опасаются ставить Путина в безвыходное положение. Маниакальные наклонности Путина проявились в раннем детстве: одноклассники и учителя рассказывали о его желании убить утят в соседней деревне, что преподносилось по телевизору как «подвиг», передает «Диалог».

В социальных сетях всплыла архивная история о том, как молодой Путин расправился с животными. Ее в эфире программы «ЦТ» на НТВ в 2012 году рассказали одноклассница и учительница нынешнего главы Кремля. Фрагмент видео публикует Telegram-канал «Украина 365».

В походе для обеда кто-то из детей украл в соседнем селе утят, но убивать их никто не хотел. Никто, кроме Путина, который взял топор и вызвался их убить. Накинув на себя красную мантию «палача», он попросил кого-то зачитать украденным животным «приговор», после чего начал рубить им головы. Зал отреагировал на историю овациями и смехом.

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