Politico: Кубилюс может получить портфель еврокомиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу 9.09.2024, 22:15

Андрюс Кубилюс

Литовский политик активно поддерживает Украину.

Одно из самых влиятельных европейских изданий Politico прогнозирует, что литовский кандидат в Еврокомиссию Андрюс Кубилюс может получить портфель комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу, передает Delfi.lt.

«Фон дер Ляйен дала понять, что было бы целесообразно передать новый пост комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу кому-то из кандидатов Центральной или Восточной Европы. Член Европарламента Андрюс Кубилюс, который специализируется на сфере обороны, — опытный политик, он больше 5 лет занимал должность премьер-министра», – пишет Politico.

В статье акцентируется и опыт работы Кубилюса в 2008 г. в условиях финансового кризиса и тот факт, что политик поддерживает Украину.

„Он подчеркнул необходимость оказания постоянной военной помощи Киеву и высказался за план, по которому Западные союзники выделили бы поддержку в размере 0,25% ВВП, которая помогла бы одолеть Россию на поле боя. Он также призывал заставить Москву заплатить счета по восстановлению Украины, используя для этого замороженное имущество России. В Вильнюсе он предлагал учредить департамент или министерство, которое решало бы вопросы Украины“, – сказано в издании.

Сам Кубилюс говорил, что портфель комиссара обороны был бы одним из приоритетных для Литвы.

Новая Еврокомиссия начнет работу с 1 ноября 2024 г.

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