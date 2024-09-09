закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Уэльсе футболиста задержали после победного гола прямо на поле

  • 9.09.2024, 22:09
В Уэльсе футболиста задержали после победного гола прямо на поле

Полиция не стала дожидаться окончания матча.

Валлийский футболист Джордан Эванс задержан сотрудниками полиции во время матча одной из низших лиг чемпионата Уэльса, сообщает Wales online.

Издание уточняет, что инцидент произошел в субботу 7 сентября. Джордан Эванс вышел на замену во втором тайме матча «Бэглан Драгонс» против «Кумбран Селтик». Он сумел отдать два голевых паса, а затем забить победный гол. Матч завершился победой «Бэглан» со счетом 4:3.

За пять минут до окончания встречи на поле появились полицейские и задержали игрока. Тренер команды, имя которого не приводится, сумел заменить игрока. Полиция Южного Уэльса позже подтвердила, что задержала 31-летнего мужчину по подозрению в краже. Однако позже его отпустили без предъявления обвинений.

В заявлении, опубликованном в соцсетях «Бэглан» в понедельник, говорится, что клубу известно о распространенном в социальных сетях видео инцидента с участием футболиста. «Мы также можем подтвердить, что игрок, о котором идет речь, был освобожден полицией Южного Уэльса несколько часов спустя без предъявления обвинений и без каких-либо дальнейших действий. Теперь мы считаем это дело закрытым и не будем комментировать его дальше», — заявили в клубе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов