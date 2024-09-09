В Уэльсе футболиста задержали после победного гола прямо на поле
- 9.09.2024, 22:09
Полиция не стала дожидаться окончания матча.
Валлийский футболист Джордан Эванс задержан сотрудниками полиции во время матча одной из низших лиг чемпионата Уэльса, сообщает Wales online.
Издание уточняет, что инцидент произошел в субботу 7 сентября. Джордан Эванс вышел на замену во втором тайме матча «Бэглан Драгонс» против «Кумбран Селтик». Он сумел отдать два голевых паса, а затем забить победный гол. Матч завершился победой «Бэглан» со счетом 4:3.
За пять минут до окончания встречи на поле появились полицейские и задержали игрока. Тренер команды, имя которого не приводится, сумел заменить игрока. Полиция Южного Уэльса позже подтвердила, что задержала 31-летнего мужчину по подозрению в краже. Однако позже его отпустили без предъявления обвинений.
В заявлении, опубликованном в соцсетях «Бэглан» в понедельник, говорится, что клубу известно о распространенном в социальных сетях видео инцидента с участием футболиста. «Мы также можем подтвердить, что игрок, о котором идет речь, был освобожден полицией Южного Уэльса несколько часов спустя без предъявления обвинений и без каких-либо дальнейших действий. Теперь мы считаем это дело закрытым и не будем комментировать его дальше», — заявили в клубе.