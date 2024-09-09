Стало известно, какая нация самая азартная в мире 7 9.09.2024, 22:28

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Жители этой страны проигрывают в азартных играх $25 миллиардов в год.

Распространенность игровых автоматов «поки» (pokies) в пабах и клубах по всей Австралии, а также спортивных букмекерских контор делает жителей этой страны едва ли не самыми азартными в мире. В итоге австралийцы также в лидерах по неудачам на душу населения — ежегодно проигрывают миллиарды, пишет The Guardian.

По данным правительства Австралии, пятая часть из 25 самых прибыльных игровых клубов штата Новый Южный Уэльс находится в Фэрфилде — пригороде Сиднея, где один из самых низких в городе средних доходов и самый высокий уровень проигрышей в азартных играх.

Австралийский Новый Южный Уэльс уступает по количеству игровых автоматов только американскому штату Невада, где находится Лас-Вегас. В Новом Южном Уэльсе насчитывается около 90 000 автоматов, что эквивалентно одному на 88 человек. В Неваде, с населением 3,1 миллиона человек, их около 120 000.

Но это проблема всей страны. В Австралии проживает менее 1% населения мира. Однако, по данным Австралийского института, там находится 18% покерных (или игровых) автоматов в мире. Крупнейшим в мире производителем покерных автоматов является австралийская компания Aristocrat. Большинство покерных автоматов в мире находятся в специализированных игровых заведениях, таких как казино. Но среди остальных, которые установлены за пределами таких заведений, 76% расположены в Австралии.

Неудивительно, пишет The Guardian, что австралийцы также являются крупнейшими в мире «неудачниками» на душу населения: они проигрывают в азартных играх 25 миллиардов долларов в год, по данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения.

Эта огромная сумма отчасти объясняется тем, что в Австралии большинство азартных игр не найти ночью в роскошных казино — они проходят в тихих пабах, которые стоят на каждом углу. Единственное исключение — Западная Австралия, где они разрешены только в казино. Там самые низкие потери на душу населения в азартных играх в стране.

В 2023 году The Guardian писала, что индустрия онлайн-ставок с оборотом в 50 млрд долларов в основном контролировалась всего шестью людьми в городе Дарвине, столице Северной территории. Большинство австралийских компаний, занимающихся азартными играми онлайн, получили свои лицензии именно там — где налоги и сборы ниже.

В последнее время общенациональная дискуссия об азартных играх стала громче — из-за предложения лейбористского правительства Австралии о частичном запрете рекламы азартных игр. Однако популярность ставок и прочего сейчас продолжает расти, в том числе развивается и рынок рекламы.

«За последнее десятилетие наблюдается значительное увеличение количества рекламы азартных игр, с которой сталкиваются молодые люди», — говорит доктор Ханна Питт, научный сотрудник Vic Health в Университете Дикина.

Ее исследование показало, что возраст, к которому некоторые австралийские дети могут идентифицировать различные компании, предлагающие ставки на спорт, составляет восемь лет. Возраст, к которому они могут вспомнить конкретные акции этих компаний, составляет одиннадцать лет.

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