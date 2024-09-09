Саудовская Аравия снижает цены на нефть до трехлетнего минимума

Саудовская Аравия снижает цены на нефть до трехлетнего минимума1
- 9.09.2024, 22:38
- 2,274
Королевство снизит цены для поставок во все регионы.
В октябре Саудовская Аравия снизит цены на нефть для поставок во все регионы. Об этом сообщает Hindustan Times в понедельник, 9 сентября.
Так, в частности, цена нефти марки Arab Light для покупателей из Азии уменьшится на $0,7 за баррель.
Эксперты отмечают, что это минимальный уровень стоимости почти за три года (с ноября 2021 года).
В то время как стоимость саудовской нефти для европейских стран в следующем месяце снизится на $0,8 за баррель, для покупателей из США — на $0,1 за баррель.
Charter97.org недавно информировал, что мировые цены на нефть продолжают снижаться и обновили минимумы с декабря 2023 года.