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Саудовская Аравия снижает цены на нефть до трехлетнего минимума

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  • 9.09.2024, 22:38
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Саудовская Аравия снижает цены на нефть до трехлетнего минимума

Королевство снизит цены для поставок во все регионы.

В октябре Саудовская Аравия снизит цены на нефть для поставок во все регионы. Об этом сообщает Hindustan Times в понедельник, 9 сентября.

Так, в частности, цена нефти марки Arab Light для покупателей из Азии уменьшится на $0,7 за баррель.

Эксперты отмечают, что это минимальный уровень стоимости почти за три года (с ноября 2021 года).

В то время как стоимость саудовской нефти для европейских стран в следующем месяце снизится на $0,8 за баррель, для покупателей из США — на $0,1 за баррель.

Charter97.org недавно информировал, что мировые цены на нефть продолжают снижаться и обновили минимумы с декабря 2023 года.

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