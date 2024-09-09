Швеция выделила большой пакет оружия Украине 9.09.2024, 22:54

1,392

Что получит Киев.

Правительство Швеции объявило о 17 пакете военной помощи Украине, стоимость которого составляет 4,6 млрд шведских крон (более 400 млн евро, – ред.). Об этом сообщается на сайте шведского правительства в понедельник, 9 сентября.

Указано, что этот пакет направлен на удовлетворение приоритетных военных потребностей Украины и создание возможностей для будущих действий. Он включает пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь.

«Швеция переходит к новой фазе военной поддержки, уделяя больше внимания закупкам, а не только пожертвованиям. Пакет включает в себя три крупных контракта на закупку приоритетного оборудования общей стоимостью около 600 млн крон (52 млн евро)», - говорится в сообщении.

В пакете помощи предусмотрено военное оборудование для наземных боевых действий на сумму 500 млн. крон (около 43 млн. евро). Швеция уже предоставляла Украине зенитные ракетные системы, и этот пакет включает в себя дополнительные зенитные ракеты Robot 70 для усиления противовоздушной обороны Украины.

Украина также пригласила противотанковое вооружение, и пакет включает в себя противотанковые снаряды, гранатометы и мины. Вдобавок к этому, в пакете содержатся средства защиты от загрязнений, боеприпасы для минометов, учебные материалы для новобранцев и зимнее снаряжение для бойцов.

Предусмотрена военно-морская поддержка на сумму 500 млн. шведских крон (около 43 млн. евро) для защиты украинского торгового судоходства и поддержки сухопутных войск вдоль рек, где ведутся активные боевые действия.

Новый пакет помощи от Швеции включает в себя шесть дополнительных десантно-штурмовых катеров класса Stridsbat 90 и спусковое оборудование для них.

В рамках этого пакета Швеция выделила более 700 млн крон (около 61 млн евро) на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы в 2024 году. Эти международные программы, в которых принимают участие несколько стран, доказали свою эффективность в создании условий для крупных закупок вооружений и оборудования.

Швеция впервые решила приобрести дополнительные запчасти для истребителей JAS 39 Gripen, которые в будущем могут оказаться в Украине. На эти цели предусмотрено около 2,3 млрд крон (более 200 млн евро).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com