Apple представила новые iPhone с искусственным интеллектом 2 9.09.2024, 23:14

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В понедельник, 9 сентября, состоялась традиционная осенняя презентация устройств в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния). В центре презентации была новая линейка смартфонов iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence, основные функции которого были анонсированы во время презентации операционной системы iOS 18 в июне.

Линейка состоит из четырех моделей: стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max. Младшие модели будут доступны в черном, белом, бирюзовом и розовом цветах, а также в ультрамарине.

Процессор младших устройств, по заявлению производителя на 30% быстрее и на 35% более энергоэффективный, чем у предыдущих. Появились новые функции контроля камеры: сенсорная кнопка Capture Button с датчиком степени нажатия, которая будет работать аналогично кнопке затвора в цифровых камерах (блокировать фокус и экспозицию частичным нажатием и делать снимок — полным). С помощью кнопки Camera Control можно будет выбирать режимы фотографирования.

Разрешение основной камеры составляет 48 мегапикселей, как и в предыдущих моделях. При этом появилась функция распознавания объектов при наведении камеры на них.

У iPhone 16 Pro дисплей стал немного больше, чем у предыдущей модели — 6,3 дюйма, у iPhone 16 Pro Max он увеличился до 6,9 дюймов. Этого удалось добиться за счет сужения боковой рамки, размеры самих устройств не изменились. Модели оснащены процессором A18 Pro, который, как заявляет производитель, будет быстрее и производительнее, чем в устройствах предыдущего поколения. Благодаря нему смартфон будет вдвое быстрее, без задержки, снимать фото в высоком разрешении и обрабатывать видео. Также iPhone 16 Pro оснащен четырьмя «студийными» микрофонами для более качественной записи звука, в том числе «объемного» звука, появились новые режимы записи (возможность отделить голос от музыки на смартфоне как на профессиональном оборудовании и т.д.).

16 Pro выпускается в четырех вариантах цвета: темно-черный титан, светло-белый титан, натуральный титан и новый цвет — пустынный титан.

Заявленная цена iPhone 16 составляет от $799, iPhone 16 Plus — от $899, iPhone 16 Pro — от $999 и iPhone 16 Pro Max — от $1199. Старт продаж в ряде стран запланирован 20 сентября.

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