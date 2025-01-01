Взрывы в Киеве: РФ атаковала столицу Украины «шахедами» 1.01.2025, 10:14

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Есть пострадавшие.

В первый день января Россия нанесла удар по Киеву с использованием ударных беспилотников. Обломки пораженных целей зафиксированы в Печерском районе столицы, где произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Согласно данным КМВА, в результате атаки ударных беспилотников на Киев обломки упали в Печерском районе города. Предварительно установлено, что они повредили нежилую застройку. Сообщений о пострадавших не поступало.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в городе работает противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе.

Также в Печерском районе есть возгорание на крыше и одной из квартир жилого дома. К медикам обратился один человек.

Он добавил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы трудятся на месте. В настоящее время один пострадавший был госпитализирован.

Есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе.

Кроме того, по его словам в Святошинском районе зафиксирован пожар после атаки.

В КМДА написали, что в результате атаки ударных БПЛА россиян зафиксировано падение обломков в Свяшинском районе города. Предварительно на нежилую территорию. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Информация о потерпевших устанавливается.

Позже Виталий Кличко заявил, что в результате атаки пострадали 3 человека, двое из которых были госпитализированы.

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