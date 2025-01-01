Украина остановила транзит российского газа в ЕС 1.01.2025, 10:20

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Это историческое событие.

Компания «Газпром» сообщила, что с 8 утра (по минскому и московскому времени) поставки газа через территорию Украины полностью остановлены. Позже в Киеве подтвердили эту информацию.

Причиной стало окончание срока действия договоров о транзите, подписанных в 2019 году с украинскими компаниями «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины». В пресс-релизе «Газпром» заявил, что из-за отказа Украины продлить эти соглашения компания лишилась возможности продолжать транспортировку газа через украинскую территорию.

В Министерстве энергетики Украины официально этим же утром заявили, что транзит российского газа в Евросоюз, остановлен. «Украина в установленном порядке проинформировала об этом иностранных партнеров», — говорится в заявлении ведомства.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Этот газопровод, ведущий из России в Европу, пересекает Украину и выходит на территорию Словакии. Братислава рассчитывала на продолжение поставок российского газа, призывала Украину продлить договоры. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что в ответ на прекращение транзита газа Киевом с 1 января Словакия может остановить экспорт электроэнергии в Украину.

В то же время в Евросоюзе сообщали, что готовы к прекращению транзита российского газа через Украину.

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