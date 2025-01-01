Алексей Протас блеснул голами в новогоднюю ночь 1.01.2025, 10:24

1,180

Белорус оформил третий дубль в своей карьере в НХЛ.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас внес весомый вклад в победу своей команды в матче Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» — 3:1.

Об этом сообщает сайт НХЛ.

«Вашингтон» пропустил первым, но благодаря Протасу сумел отыграться еще в первом периоде. К успеху привел бросок в дальний угол с близкого расстояния. Затем «столичники» вышли вперед, а за девять секунд до конца третьей двадцатиминутки Алексей установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

Это были 15-й и 16-й голы белоруса в нынешнем сезоне. Отметим, что нападающий «Вашингтона» оформил третий дубль в своей заокеанской карьере.

В активе Протаса в регулярном чемпионате-2024/25 уже 32 (16+16) очка в 37 матчах. На днях он превзошел личный бомбардирский рекорд (29 очков), который был установлен в прошлом сезоне. Тогда Алексею понадобилось на это 78 игр.

Протас — самый результативный хоккеист среди белорусов в нынешнем чемпионате и второй среди бомбардиров в своей команде. С показателем полезности +19 он входит в топ-10 в НХЛ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com