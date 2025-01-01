Алексей Протас блеснул голами в новогоднюю ночь
- 1.01.2025, 10:24
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Белорус оформил третий дубль в своей карьере в НХЛ.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас внес весомый вклад в победу своей команды в матче Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» — 3:1.
Об этом сообщает сайт НХЛ.
«Вашингтон» пропустил первым, но благодаря Протасу сумел отыграться еще в первом периоде. К успеху привел бросок в дальний угол с близкого расстояния. Затем «столичники» вышли вперед, а за девять секунд до конца третьей двадцатиминутки Алексей установил окончательный счет, поразив пустые ворота.
Это были 15-й и 16-й голы белоруса в нынешнем сезоне. Отметим, что нападающий «Вашингтона» оформил третий дубль в своей заокеанской карьере.
В активе Протаса в регулярном чемпионате-2024/25 уже 32 (16+16) очка в 37 матчах. На днях он превзошел личный бомбардирский рекорд (29 очков), который был установлен в прошлом сезоне. Тогда Алексею понадобилось на это 78 игр.
Протас — самый результативный хоккеист среди белорусов в нынешнем чемпионате и второй среди бомбардиров в своей команде. С показателем полезности +19 он входит в топ-10 в НХЛ.