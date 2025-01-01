«Ударят в стык, кулак готов»: военкоры ждут нового прорыва ВСУ в Россию
- 1.01.2025, 10:36
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Атака состоится до конца будущей недели.
В рядах российских Z-военкоров нарастает тревога. Они уверены, что ВСУ могут повторить свой курский успех на новом участке границы.
Об этом, в частности, написал известный пропагандист Романов, передает «Диалог.UA».
Он уверен, что атака состоится до конца будущей недели. Якобы все уже готово для нового вторжения на территорию РФ.
«До 07.01.2025 противник ударит в стык Курской и Белгородской областей. Противником накоплен кулак до 20 000 военнослужащих, прибывших с обучения на Западе, а также снятых с «ДНР», — написал Романов.
Он требует от командования ВС РФ срочно усиливать границу.
Тревожный пост выпустил и еще один популярный Z-блогер «Полковник Шувалов».
«Сильно предполагаю, что на Новый год (или под Рождество) будет что-то необычное и напоминающее по масштабу… операцию противника в Курской области», — написал российский пропагандист.
Он утверждает, что Россию хотят довести до «состояния полной выжатости».