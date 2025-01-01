Зеленский в новогоднем обращении: «Жыве Беларусь!» 1.01.2025, 11:15

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Настанет день, когда все мы это скажем.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении упомянул Беларусь, передает «Радыё Свабода».

«Если сегодня Россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать. Ведь россияне боятся свободных. Того, что им это не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу при Путине, пошли служить при Путине и умирают за его больные идеи. И поэтому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу. Тех, кто не сдает ее в Кишиневе. Тех, кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, настанет день, когда все мы скажем: «Жыве Беларусь!»,- сказал Владимир Зеленский.

Он записал свое выступление на фоне скульптуры «Родина-мать» в Киеве, которая окрашивалась в цвета различных флагов, когда Зеленский упоминал те или иные государства или организации.

Также Зеленский в новогоднем обращении пообещал, что Украина в 2025 году «сделает все, чтобы остановить Россию и закончить войну». При этот украинский президент отметил, что «справедливый мир не может наступить по принципу «начнем с чистого листа». «Потому что счет не 0:0. На счету — тысячи и тысячи украинцев, жизни которых украла Россия»

Говоря о мировой поддержке, президент Украины заявил, что «с первых минут этой войны Америка была с Украиной» и добавил: «Верю, что Америка будет с Украиной и в первые минуты мира». По мнению Зеленского, избранный президент США Дональд Трамп «хочет и может» принести мир в Украину. «Я верю, что мы вместе с США имеем эту силу. Принудить Россию к справедливому миру», - сказал он.

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