Ампутация петардой: житель Пинска пострадал в новогоднюю ночь 3 1.01.2025, 11:37

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Несчастный случай произошел на одном из остановочных пунктов города.

Житель Пинска в новогоднюю ночь лишился фаланги пальца руки, а еще два пальца повредил, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел на одном из остановочных пунктов Пинска. Взрывом петарды у мужчины оторвало часть пальца (в сообщении областного управления МЧС эту травму назвали «травматической ампутацией фаланги пальца»). Еще два пальца получили рваные раны.

Пинчанину оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

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