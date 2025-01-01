Ампутация петардой: житель Пинска пострадал в новогоднюю ночь

Ампутация петардой: житель Пинска пострадал в новогоднюю ночь3
- 1.01.2025, 11:37
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Несчастный случай произошел на одном из остановочных пунктов города.
Житель Пинска в новогоднюю ночь лишился фаланги пальца руки, а еще два пальца повредил, сообщает Брестское областное управление МЧС.
Несчастный случай произошел на одном из остановочных пунктов Пинска. Взрывом петарды у мужчины оторвало часть пальца (в сообщении областного управления МЧС эту травму назвали «травматической ампутацией фаланги пальца»). Еще два пальца получили рваные раны.
Пинчанину оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.