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Атака дронов на Киев: появились фото последствий

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  • 1.01.2025, 11:44
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Атака дронов на Киев: появились фото последствий

В первый день нового года есть разрушения в двух районах столицы Украины.

Россияне атаковали Киев в первый день нового года. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Согласно данным ГСЧС, как и упоминалось выше, разрушения зафиксированы в двух районах города:

Печерский район: частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. метров. Огонь был локализован, одна женщина спасена. В том же числе произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания;

Святошинский район: в результате атаки разрушены гаражи, а также произошло возгорание на площади 20 кв. метров.

Повреждение трамвайных путей

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе повреждены трамвайные пути в ста метрах от трамвайного депо.

«Спасатели завершают работы и сразу к восстановлению путей приступят дорожники», - заявил мэр и добавил, что в трех трамваях было повреждено стекло.

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