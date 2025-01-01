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Польша на полгода продлила упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца

  • 1.01.2025, 11:47
Польша на полгода продлила упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца

От уплаты сбора за выдачу документа граждане Беларуси освобождены бессрочно.

Польша продлила до 30 июня 2025 года упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца, сообщили в Управлении по делам иностранцев. А от уплаты сбора за выдачу документа граждане Беларуси освобождены бессрочно.

Проездной документ иностранца — это временная замена удостоверения личности, которая выдается иностранцам, если их паспорт утерян или не действителен, а получить новый нет возможности.

От общего порядка упрощенный отличается тем, что:

проездной документ могут получить беларусы, которые никогда раньше не имели проездного документа (в том числе паспорта), это касается в первую очередь детей;

белорусам не нужно доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;

для подачи заявления подходит не только постоянный ВНЖ, карта долгосрочного резидента ЕС, гуманитарный ВНЖ или статус дополнительной защиты, но и временный ВНЖ (независимо от цели выдачи).

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