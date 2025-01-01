Польша на полгода продлила упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца 1.01.2025, 11:47

От уплаты сбора за выдачу документа граждане Беларуси освобождены бессрочно.

Польша продлила до 30 июня 2025 года упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца, сообщили в Управлении по делам иностранцев. А от уплаты сбора за выдачу документа граждане Беларуси освобождены бессрочно.

Проездной документ иностранца — это временная замена удостоверения личности, которая выдается иностранцам, если их паспорт утерян или не действителен, а получить новый нет возможности.

От общего порядка упрощенный отличается тем, что:

проездной документ могут получить беларусы, которые никогда раньше не имели проездного документа (в том числе паспорта), это касается в первую очередь детей;

белорусам не нужно доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;

для подачи заявления подходит не только постоянный ВНЖ, карта долгосрочного резидента ЕС, гуманитарный ВНЖ или статус дополнительной защиты, но и временный ВНЖ (независимо от цели выдачи).

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