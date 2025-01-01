Польша на полгода продлила упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца
- 1.01.2025, 11:47
От уплаты сбора за выдачу документа граждане Беларуси освобождены бессрочно.
Польша продлила до 30 июня 2025 года упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца, сообщили в Управлении по делам иностранцев. А от уплаты сбора за выдачу документа граждане Беларуси освобождены бессрочно.
Проездной документ иностранца — это временная замена удостоверения личности, которая выдается иностранцам, если их паспорт утерян или не действителен, а получить новый нет возможности.
От общего порядка упрощенный отличается тем, что:
проездной документ могут получить беларусы, которые никогда раньше не имели проездного документа (в том числе паспорта), это касается в первую очередь детей;
белорусам не нужно доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;
для подачи заявления подходит не только постоянный ВНЖ, карта долгосрочного резидента ЕС, гуманитарный ВНЖ или статус дополнительной защиты, но и временный ВНЖ (независимо от цели выдачи).