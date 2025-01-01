Для чего спецборт Путина летал в США? 1.01.2025, 12:18

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Ответ россиянам категорически не понравился.

Спецборт администрации Владимира Путина провел 2 дня в США. В российском МИД этот визит объяснили ротацией дипломатов.

Мог ли на самом деле какой-то представитель главы Кремля посетить Соединенные Штаты Америки с целью переговоров, сказал «24 Каналу» политолог Тарас Загородний.

Загородний не исключает, что действительно могла быть плановая ротация российских дипломатов. Однако вполне возможно, что какой-то представитель Кремля все же летал в США, чтобы снова представить свое видение окончания войны.

«Я думаю, что ответ им (россиянам – «24 Канал») категорически не понравился, потому что у них уже кардинальные противоречия с администрацией Трампа, по крайней мере то, что говорилось до этого», – заявил политолог.

Ведь, объяснил он, Россию категорически не устраивает фиксация по линии разграничения. Кремль хочет официального отказа от вступления Украины в НАТО, и комментировать это даже начал лично Путин. Также враг желает сокращения украинской армии, наложения обязательств не разрабатывать ракеты и многое другое.

И то, что об этом никто не говорит, отметил Загородний, очень раздражает россиян, поскольку игнорируются требования одного человека – российского диктатора.

Политолог отметил, что показательной является история со сбиванием самолета Embraer и реакция на это президента Азербайджана Ильхама Алиева. Очевидно, что, если на Путина нажать – то он начинает суетиться.

«Видите, аж два раза звонил Алиеву», – сказал Загородний.

По его мнению, это не остается незамеченным в США. Учитывая это, американцы могут заявить Китаю, чтобы он заставил Путина прекратить войну – и совсем не так, как того хочет российский диктатор.

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