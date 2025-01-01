Четыре ребенка родились в Беларуси в первую минуту 2025 года 1.01.2025, 12:21

Кого среди них больше — девочек или мальчиков?

В первую минуту 2025 года в Беларуси родились три девочки и мальчик. Через четыре минуты их «догнала» еще одна девочка, сообщает телеграм-канал Министерства здравоохранения.

В Лидской центральной районной больнице в 00.01 1 января 2025 года родился мальчик весом 3,1 кг и ростом 51 см. Он стал четвертым ребенком в семье.

В это же время в областном родильном доме в Витебске родилась девочка (3,74 кг, 51 см). Это третий ребенок в семье.

В Минском роддоме № 2 в первую минуту 2025 года зафиксировали рождение девочки массой 3,17 кг и ростом в 49 см.

В Гродненском областном клиническом перинатальном центре в ноль часов одну минуту 1 января родилась еще одна девочка весом 3,4 кг и ростом 52 сантиметра.

Немного отстала от новогодних «лидеров» девочка весом 3,01 кг и ростом 46 см из Витебска, которая родилась в 00.05 минут 1 января. В семье это уже седьмой ребенок.

Возможно, это еще не все беларусские дети, родившиеся в первые минуты Нового года. По крайней мере, пост в телеграм-канале Минздрава сообщает, что его авторы пока ждут новостей из других регионов страны.

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