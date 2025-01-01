ЕC готов к прекращению транзита газа из РФ через Украину 1.01.2025, 12:33

Европейская инфраструктура достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал по альтернативным маршрутам.

Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину. Об этом заявила представительница Еврокомиссии (ЕК), которую в понедельник, 30 декабря, процитировало агентство dpa, передает «Немецкая волна».

По ее словам, европейская инфраструктура - достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал по альтернативным маршрутам в Центральную и Восточную Европу. «Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено», - уверяет она.

Импорт СПГ и возобновляемые источники энергии

В ЕК заявили, что работали в координации со странами-членами европейского сообщества уже более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам. Газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ), добавили там.

В последние годы меры по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии также усилили надежность газоснабжения, заявили в Еврокомиссии далее.

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