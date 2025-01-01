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Как Кадыров скрывает правду об авиакатастрофе в Казахстане

  • 1.01.2025, 12:42
  • 10,732
Как Кадыров скрывает правду об авиакатастрофе в Казахстане

Пропагандисты получили новую методичку.

Кремль снова демонстрирует готовность перекладывать вину за свои ошибки на других. Именно поэтому российские власти скрывают правду о сбитии азербайджанского самолета Баку – Грозный.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В разработанном «темнике», созданном представителями окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, четко указано, как именно следует подавать эту информацию общественности.

ЦНС получил документ, в котором указано, как Кремль прикрывает тот факт, что российская ПВО сбила азербайджанский самолет. Вместо признания вины Владимир Путин решил назвать авиакатастрофу «трагическим инцидентом».

Также людьми Кадырова был создан «темник» в котором прописано, как следует подавать эту информацию для общественности.

Как в России приказали освещать авиакатастрофу в Казахстане:

не говорить о сбивании, только о «воздушном событии»;

избегать упоминаний о работе ПВО;

виновными сделать обычных диспетчеров.

«Эта история обнажает деградацию режима: ложь, манипуляции и страх перед потерей лояльности Кадырова», – отметили в ЦНС.

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