Спасительны ли сто граммов или лучше рассол? 10 1.01.2025, 12:52

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Как на самом деле работают популярные советы от похмелья.

Если ночь 31 декабря прошла очень хорошо, то одним из минусов 1 января может стать похмелье. Интернет, как и народ, для таких случаев придумал немало способов. «Зеркало» спросило у терапевта, что из них действительно работает.

Что происходит с организмом во время похмелья?

Екатерина — терапевт с 15-летним стажем, работает на платформе «еЗдоровье». Прежде чем говорить о том, чем спасать себя, если вы «перебрали», медик предлагает разобраться, что такое «патогенез похмелья». Проще говоря, что происходит с нами, когда мы выпиваем.

— Когда человек пьет, процесс детоксикации (удаления токсинов. — Прим. ред.) алкоголя из организма проходит две стадии. В печени этанол, он же этиловый спит, окисляется в ацетальдегид, а затем превращается в уксусную кислоту, — говорит специалистка. — Однако если алкоголя много, то организм не справляется, и ацетальдегид накапливается. А это очень токсическое соединение. Оно и вызывает симптомы похмелья. Например, тошноту и рвоту.

В окислении этанола, продолжает Екатерина, участвует еще один энзим — НАДФ, или небелковое соединение никотинамидадениндинуклеотидфосфата (если вы читаете этот текст 1 января, просто пропустите это слово).

Организм пополняет его запасы, но если человек пьет, то они истощаются быстрее, чем возобновляются. А чем его меньше, чем больше накапливается ацетальдегида.

— Кроме того, этанол ингибирует (подавляет. — Прим. ред.) антидиуретический гормон (он помогает контролировать уровень воды в организме, регулируя ее количество, выводимое почками. — Прим. ред.), и организм теряет больше жидкости с мочой, чем обычно. В итоге происходит обезвоживание организма, — продолжает медик. — Человек теряет много воды. Из-за этого возникают отеки.

При этом организм лишается электролитов калия, натрия, магния. Электролиты, если говорить в общем, помогают транспортировать питательные вещества в клетки и удалять из них отходы. Когда организм теряет электролиты, это приводит к головной боли, сухости во рту.

Но и это еще не все. Когда в организм поступает алкоголь, печень, занятая метаболизмом, производит меньше глюкозы. В итоге уровень сахара в крови снижается, и человек чувствует слабость, головокружение.

Как спасаться от похмелья?

Интернет заполнен народными советами, как спасаться от похмелья. Одно из самых популярных из них — выпить рассол.

— Он восполняет электролиты, налаживая водно-солевой баланс. Параллельно рассол немного наполняет организм жидкостью, — рассказывает Екатерина.

Для тех, кто переживает, что с рассолом в нас попадает соль, «тянет» на себя воду, что усиливает обезвоживание, медик объясняет:

— Рассол в том числе восполняет электролит натрия, а так как молекула натрия везде «ходит» с молекулой воды, то, наоборот, натрий будет способствовать избавлению от излишней дегидратации (обезвоживания. — Прим. ред.).

Кстати, некоторые специалисты рекомендуют «лечиться» капустой и рассолом от нее. Они содержат янтарную кислоту, которая помогает обезвредить ацетальдегид.

— Точно так же, как и рассол, действует минералка. Она восполняет потерю электролитов. При этом имеет щелочную реакцию и, если у человека изжога, облегчит ее, — говорит терапевтка. — Однако стоит учесть, что пузырьки в воде могут иметь не очень хорошее действие на желудок. Если, допустим, у вас гастрит, это может спровоцировать обострение болезни.

Собеседница также отмечает, что электролиты при похмелье в организме могут и сами восполниться. Правда, ждать придется дольше. Счет идет на часы. Британский доктор Хусейн Ахмад рассказал Daily Mail, что последствия сильного алкогольного опьянения сохраняются около двух дней. Чтобы вывести из кровотока этиловый спирт, нужно около 12 часов, остальное время занимает восстановление организма.

А что с бульоном?

— Он тоже устраняет потерю жидкости. При этом, если, он, например, сварен на овощах, то это восполняет потерю электролитов, — говорит Екатерина. — При этом он теплый, и ослабленному организму приятно его пить.

Поможет ли аспирин?

— Аспирин — нестероидное противовоспалительное средство. Само похмелье он не снимет, а просто устраняет симптомы, — объясняет врач. — Он блокирует высвобождение простагландинов (вещества, которые вызывают воспалительные процессы в организме. — Прим. ред.). Таким образом, лекарство снимает боль, воспалительные процессы. Можно выпить аспирин или, допустим, ибупрофен.

А какао на воде?

— Первый раз слышу о таком лечении, — улыбается собеседница. — Могу сказать, что какао повышает настроение. Кроме того, оно поможет восполнить уровень глюкозы. Кстати, а почему на воде? Мне кажется, на молоке было бы вкуснее.

Может, опохмелиться?

Ну и вишенка на торте, точнее в тексте, самый популярный народный метод — выпить сто граммов.

— Нет, нет! — услышав его, сразу же говорит Екатерина.

Во-первых, объясняет она, так человек не спасает организм, а немного поднимает себе настроение, что помогает отвлечься от симптомов похмелья, но не бороться с ними. Во-вторых, если чрезмерно увлечься таким лечением, то оно может привести к алкоголизму.

— У некоторых наций отсутствует фермент ацетальдегиддегидрогеназа (фермент в печени, который способствует окислению ацетальдегида. — Прим. ред.), поэтому ацетальдегид накапливается, возникает быстрое привыкание и возникает зависимость от алкоголя, — рассказывает терапевтка. — Например, такое есть у коренных народов США.

Беларусы в эту группу не входят, но, шутит собеседница, кто знает, какие гены в нас намешаны.

— Вообще мой главный совет, чтобы избежать похмелья, — не пейте, — смеется Екатерина. — Если не получается, то тогда нужно при этом пить много воды. Например, стакан спиртного, два стакана обычной воды.

При этом, рекомендует она, во время похмелья тоже нужно пить много воды.

— Вода снимает отеки и головную боль, — говорит собеседница. — В сутки человек должен выпивать 30−40 миллилитров воды на килограмм тела. Супы, морсы, компоты не считаются. Речь идет только о чистой воды. При обезвоживании (сюда же входит и употребление алкоголя), повышении температуры тела воды нужно употреблять больше. Как увеличивать ее количество при похмелье, не скажу, но, например, при увеличении температуры на один градус нужно пить дополнительно плюс десять миллилитров на килограмм тела.

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