В Лондоне авто въехало в толпу в новогоднюю ночь 1 1.01.2025, 12:58

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Инцидент попал на видео.

В Лондоне в новогоднюю ночь произошло ДТП. Авто въехало в толпу в районе Примроуз-Хилл.

Об этом сообщает Daily Mail.

A 40-year-old man has been arrested in connection with a dangerous driving incident that left two pedestrians injured outside a convenience store in Primrose Hill, London, during New Year celebrations. The suspect allegedly swerved his vehicle towards crowds watching the… pic.twitter.com/504z3mGcYl — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 1, 2025

Авария произошла около 00:13 1 января на перекрестке Примроуз-Хилл-Роуд и Риджентс-Парк-Роуд в центре Лондона.

Автомобиль въехал в толпу людей, которые наблюдали за новогодним фейерверком, и сбил 21-летнего мужчину. После этого водитель покинул место аварии и поехал вдоль Примроуз-Хилл, где сбил второго пешехода.

По сообщениям полиции, 21-летний лондонец получил незначительные травмы. Второму сбитому пешеходу, 59-летнему мужчине, медики оказали помощь, после чего его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала 40-летнего водителя по подозрению в опасном вождении, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении наркотиков.

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