От пиротехники в новогоднюю ночь пострадали полтора десятка белорусов 14 1.01.2025, 13:10

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Больше всего — в Минской области.

Полтора десятка человек получили травмы от пиротехники на Новый год. Несколько из них от взрывов остались без пальцев, сообщает пресс-служба МЧС.

В Минской области пострадали четверо. 14-летнему подростку в Борисовском районе взрывом оторвало фалангу пальца. В Молодечненском районе 45-летний мужчина от фейерверка получил травму глаза. Житель Смолевичского района обратился в больницу с ожогом. А мужчину из деревни Малиновка Минского района в больницу привезли с травмами обеих ног.

В Витебской области к медикам обращались три человека — двое взрослых и один подросток. В деревне Пальминка Городокского района в руках 37-летнего мужчины взорвалась петарда, а также 56-летний житель Новополоцка пострадал от взрыва петарды в руках. Оба от госпитализации отказались.

12-летнему подростку из агрогородка Язно Миорского района повезло меньше. После взрыва петарды в руках мальчика госпитализировали с ампутацией фаланги одного пальца и травмами кисти левой руки.

В Гродно 32-летний мужчина остался без пальца после взрыва фейерверка во дворе дома. В деревне Дубница Гродненского района 52-летний мужчина получил травмы кисти. Госпитализация не потребовалась.

В Брестской области жителю Пинска петардой оторвало фалангу пальца на остановке.

Два человека пострадали на Могилевщине. В Бобруйске от взрыва пиротехники мужчина получил травму левого глаза. А 63-летнего могилевчанина в результате взрыва петарды пришлось госпитализировать.

В Гомельской области за медпомощью после использования пиротехники обратились три человека, сообщает областная милиция. 37-летний гомельчанин получил травму пальцев левой руки при взрыве петарды во дворе дома. 33-летний мужчина в гостях у родственников взрывал пиротехнику во дворе дома. Он получил травму правой руки.

В Брагинском районе при взрыве пиротехники 12-летний мальчик получил термический ожог грудной клетки. Во время инцидента он был с 52-летним отцом. Мальчика госпитализировали в центральную райбольницу.

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