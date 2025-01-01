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Британия заказала дальнобойные дроны для ударов по РФ

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  • 1.01.2025, 13:16
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Британия заказала дальнобойные дроны для ударов по РФ

Военные эксперты раскрыли детали.

Минобороны Великобритании заключило соглашение с компанией Modini на поставку дальнобойных дронов-камикадзе.

Как пишет Defense Express, контракт предусматривает поставку неизвестного количества неназванных дронов компании Modini в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов (9,4 млн долларов).

Хотя информация не раскрывается, пока единственный известный проект компании - Dart 250. Это реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг. Кроме того, он имеет продвинутую систему навигации с полетом с огибанием рельефа местности.

В 2024 году была также представлена антиРЭБ-версия БПЛА Dart 250EW с пассивной головкой самонаведения на источник радиопомех. Modini работает и над разведывательной версией этого беспилотника.

По данным UK Defence Journal, контактирование БПЛА происходит в рамках операции НАТО под руководством Великобритании Operation Cabrit. Она предусматривает увеличение присутствия в Балтийском регионе для сдерживания российской агрессии. Поэтому можно сказать, что дроны Dart 250 будут направлены именно против РФ.

«Dart 250 может вызвать определенные ассоциации с дроном, который один из украинских журналистов позиционировал, как украинскую разработку. И во время неопределенности относительно внешнего вида «Паляниці» мог считаться ею. Почему так произошло - пока неизвестно. Как и о каком-либо участии Украины в деятельности Modini, которая работает с 2006 года в небольшом городе Пьюси в Уилтшире на юге Англии. Но вполне возможно, что боевое крещение Dart 250 уже давно прошел и на практике доказал свою эффективность», - подытожили аналитики Defense Expresss.

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