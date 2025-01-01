Страх Путина 5 Александр Немец

1.01.2025, 13:22

8,800

Сопротивление Москвы сломлено или с ним больше не считаются.

Согласно многочисленным сообщениям информационных агентств стран Центральной Азии и Азербайджана официально начато строительство железной дороги, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан в обход России.

Новая железная дорога облегчит перевозку грузов из Китая через Центральную Азию в страны ЕС. 27 декабря на церемонии начала строительства железной дороги в Кыргызстане президент Садыр Жапаров заявил, что «дорога» станет не только стратегическим проектом, но и жизненно важным связующим звеном между Западом и Востоком. Новый коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет ответвлением «Южного моста» Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока.

Этот маршрут позволит перевозить грузы из Китая в Кыргызстан и (другие страны) Центральной Азии, а оттуда (через Каспий, Азербайджан и Грузию) в Турцию и далее в Евросоюз», – сказал Жапаров.

Это официальная церемония. А вот что в реальности (базируюсь на географических картах и свежих сообщениях):

Дорога начинается в городе Кашгар китайского Синьцзяна, примерно 41 градус северной широты и 76 градусов восточной долготы, около 140 км (по прямой) до границы Китая и Кыргызстана, если брать прямо на север. Но в реальности дорога пойдет от Кашгара на восток – северо-восток в сторону пограничного перевала Иркештам. Эта дистанция составляет по прямой порядка 170 км. Очевидно, данное «плечо» новой железной дороги, от Кашгара (крупный город на «Синьцзянской кольцевой железной дороге») до перевала Иркэштам, пройдет почти по прямой. Это потому что в данном районе Китая уже создана неплохая инфраструктура, очень облегчающая строительство.

Согласно проекту, длина нового коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» составит 486 км, из которых около 312 км будут проходить по территории Кыргызстана, где планируется строительство 18 железнодорожных станций, и, учитывая горный рельеф, потребуется возведение 81 моста и бурение 41 тоннеля протяженностью более 120 км.

Можно понять, что около 170 км (почти по прямой) «дороги» пройдут по Китаю; затем очень извилистый участок в 312 км от перевала Иркэштам до киргизского города Джалилабад (хотя по прямой здесь не больше 180 км) соединит Китай и Узбекистан; наконец, маленький участок «дороги» пройдет по Узбекистану до города Андижан, где соединится с местной железнодорожной сетью.

Теперь о деньгах. По соглашению между Пекином, Ташкентом и Бишкеком, Китай получит 51% в совместном предприятии (СП) по разработке и управлению коридором, Кыргызстан и Узбекистан – по 24,5%.

Стоимость данного проекта, сейчас оценивается в $4,7 млрд. Половину суммы выделят правительства стран-участниц согласно долям в СП. $1,18 млрд предоставит Китай, еще $2,35 млрд составит некоммерческий кредит от китайских банков. Остальную часть суммы, по 600 млн. долл., выделят Кыргызстан и Узбекистан.

Спрашивается, нужно ли читателям знать об этом интересном, но не очень большом проекте? Нужно, поскольку он, очевидно, означает окончательный отрыв Кыргызстана, Узбекистана и «экранированного» ими Таджикистана от России, и, естественно, переход их в «экономическую сферу» Китая. Туркменистан уже давно стал для РФ «отрезанным ломтем».

Первый раз я прочел об этом проекте около пяти лет назад. В этих статьях указывалось, что Пекин, Бишкек и Ташкент очень заинтересованы в реализации данного проекта и разработали его в деталях. Но пока не получается, поскольку ему активно противодействует Москва. По понятным причинам.

А теперь сопротивление Москвы сломлено или с ним больше не считаются. В предыдущей статье я показал, как Казахстан уходит от РФ и тянет за собой всю Центральную Азию. А недавнее падение асадовского режима в Сирии показало, насколько ослабел путинский режим! Это придало смелости правительствам всей Центральной Азии.

Стоит добавить две-три детали. Выше используется слово «коридор». Это означает, что рядом с железной дорогой будет построена автодорога, ЛЭП и линия связи (довольно мощный канал передачи данных). Подобные коридоры были созданы (работы начались еще в конце 1990-х готов) вдоль двух железных дорог, связавших Китай с Казахстаном.

Новая железная дорога или «коридор» проходит через южную Ошскую область Кыргызстана, в которой сейчас железных дорог вообще нет, а инфраструктура очень слабая. Прокладка «коридора» откроет Китаю доступ к местным рудным богатствам. (Уже многие годы китайские фирмы активно добывают в северных областях страны золото, руды цветных металлов и прочее.)

И еще интересный факт. В апреле 2010 года в Ошской области вспыхнул очередной мятеж. В этот момент посол Китая в Бишкеке заявил: «Я не знаю кто победит. Знаю только, что Китай продолжит работу с победителем». Он же заявил: «Китайских граждан в Кыргызстане почти нет, и эвакуация их не нужна». К моменту окончания мятежа в июне 2010 года (не помню, кто победил) из этой страны было эвакуировано 43 тысячи китайцев (включая отдыхающих в новых китайских отелях вокруг озера Иссык-Куль).

Сколько китайцев сейчас в Кыргызстане? Думаю, не меньше ста тысяч. А сколько их будет после завершения строительства нового «коридора»?

Можно многое написать о «китайском вторжении» в Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан (несмотря на его средневековую систему).

До самого последнего времени «страх Москвы», «страх Путина» был здесь серьезным сдерживающим фактором, затрудняющим переориентацию на Китай. Теперь этот страх исчезает или даже совсем исчез.

Александр Немец, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com