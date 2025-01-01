В Беларуси и РФ начала действовать единая система автострахования 1.01.2025, 13:37

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Стало известно, как она работает.

В Беларуси и России начала действовать единая система автострахования, которая позволяет автовладельцам оформить полис договоры автогражданской ответственности (ОСАГО) с расширением его действия на территорию другой страны. Такая норма была предусмотрена в решении правительства России, пишет «Зеркало».

Если водитель в России оформляет ОСАГО, он может включить дополнительное соглашение, которое распространяет действие полиса на Беларусь. Аналогичная возможность доступна для белорусских автовладельцев. Стоимость такого полиса рассчитывается по тарифам страны, где зарегистрировано транспортное средство, с учетом дополнительных рисков.

В случае ДТП компенсация убытков будет рассчитываться по правилам страны, где произошло происшествие. Например, если авария произошла в Беларуси, возмещение будет выплачиваться по белорусским законам через Белорусское бюро по транспортному страхованию. Российский страховщик возьмет на себя обязательства в аналогичных ситуациях в России, сообщила БЕЛТА. Ранее для поездок белорусским автомобилистам требовалось оформлять отдельный договор страхования «Синяя карта».

Право заключать такие договоры предоставляется только страховщикам, зарегистрированным в Беларуси или России, и распространяется на транспортные средства, зарегистрированные в одной из этих стран.

Кроме того, введена система обмена данными для проверки действительности полисов ОСАГО и предотвращения мошенничества. При пересечении границы РФ система в реальном времени передает информацию сотрудникам правоохранительных органов, таможни и объединений страховщиков. Также она фиксирует данные о выплатах страхового возмещения за вред, причиненный в результате ДТП.

Напомним, создание единой системы обязательного автогражданского страхования чиновники анонсировали в 2023 году, после того как десятки стран прекратили работу с Беларусью и Россией по системе «Зеленая карта». С тех пор белорусам и россиянам для въезда к соседям нужно было покупать полис ОСАГО на их территории. Чиновники обещали, что уже с октября 2024 года водители смогут покупать «единые» для двух стран полисы, которые будут даже дешевле нынешних национальных страховок. Кроме того, предлагалось создать «Синюю карту» (вместо «Зеленой»), которая работала бы на территории дружественных стран.

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