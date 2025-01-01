«Это уже видно»: 2025 год станет переломным

«Это уже видно»: 2025 год станет переломным9
- 1.01.2025, 13:42
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Эксперт назвал ключевые факторы.
По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Романа Свитана, у РФ вскоре начнутся серьезнейшие проблемы с экономикой, которые перерастут в проблемы на фронте. С человеческим ресурсом у РФ проблем точно не будет. Несмотря на то что поток рекрутов уменьшился в два раза, Кремль выйдет из этой ситуации другим путем – с помощью принудительной мобилизации.
«Путин пойдет на это, если будет какое-то катастрофическое положение. Он запустит открытую или скрытую мобилизацию. Это, кстати, уже видно. Границы на 2025 год закрываются, а значит впереди серьезная мобилизационная задача», – заявил Роман Свитан в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
Однако с техникой и боеприпасами решить проблему Путину не получится. По словам военного эксперта, россияне достали практически все, что можно было достать с советских складов. И теперь они будут работать с конвейера: сколько произвели – столько поставили на фронт.
«Значит пойдут по миру. Будут закупать технику на других рынках. У того же Китая, Северной Кореи. Но расход у них очень большой», – подчеркнул Свитан.
Кроме техники и боеприпасов, у РФ начнутся большие проблемы с экономикой, потому нам нужно бить именно по этому слабому месту врага. 2025 год можно считать годом перелома в российской экономике, что повлечет за собой перелом и на фронте в течение 2026-2027 годов, считает полковник ВСУ.