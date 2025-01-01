В России с 1 января подняли минимальные цены на водку и сигареты

В России с 1 января подняли минимальные цены на водку и сигареты12
- 1.01.2025, 13:55
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Похмелье будет жестким.
С нового года в России повышены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь и сигареты, сообщает The Moscow Times
Минимальная розничная цена на водку теперь составляет 349 рублей за 0,5 литра – соответствующий приказ Минфина вступил в силу с января. Она выросла на 50 руб. – до этого минимальная цена была 299 руб. Также повышены минимальные цены на бренди (с 403 до 472 руб. за 0,5 литра) и коньяк (с 556 до 651 руб.).
Пачка сигарет с нового года стоит минимум 135 рублей. Такой уровень установил Минсельхоз, исходя из минимальной ставки акциза на табачную продукцию. В прошлом году минимальная цена пачки сигарет составляла 129 руб.
Рост минимальных цен связан с повышением с этого года акцизов на алкоголь и табак, а также сладкие напитки. Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию вырос на 15% (с 643 до 740 руб.), минимальная цена на водку – на 16,7%.
Минимальные цены на водку в России существуют уже 15 лет. Их ввели в 2009 г. для борьбы с теневым производством, впоследствии минимальные цены стали устанавливаться также на коньяк, бренди и шампанское. Последний раз минимальная цена на водку повышалась 1 июля 2024 г. – на 6,4%. По данным Росстата, к 23 декабря цены на водку выросли на 6,2%. Сигареты к этому времени подорожали на 6,1%, а инфляция составила 9,5%.