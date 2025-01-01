«Если бы покупала белорусские вещи, вряд ли смогла бы путешествовать» 1 1.01.2025, 14:31

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Истории о том, как люди экономят.

Потратили на новогодние праздники больше, чем планировали? Тогда пора экономить. Ведь экономия денег — один из способов их сохранить для того, чтобы позволить себе крупные покупки или же сделать накопления. Myfin.by узнал у белорусов, на чем и как они экономят, а также спросил у эксперта в теме денежного мышления Анастасии Авдей, оправданы ли такие жертвы с психологической точки зрения.

«Я не настолько богата, чтобы покупать дешевые вещи»

Анна — фармацевт, которая обожает путешествовать и тратит на свое увлечение не менее 3000 долларов в год. Из этой суммы примерно 30% уходит на покупку одежды и обуви за границей, которая зачастую обходится дешевле, чем в Беларуси.

— Конечно, есть очень дорогие бренды, в фирменные бутики которых я хожу как на экскурсию в музей — только посмотреть. Но в целом на распродажах можно купить вещи от известных дизайнеров со скидкой в 50−70% Это однозначно выходит дешевле.

Из последних приобретений Анна отмечает ботинки, которые купила этой осенью на распродаже в Италии за 71 евро (257 рубля по курсу Нацбанка на 1 января). По словам собеседницы, у нас цены на обувь этого бренда стартуют от 600 рублей.

— Я люблю повторять английскую пословицу о том, что я не настолько богата, чтобы покупать дешевые вещи. По этой причине в свое время перестала делать заказы на Aliexpress — в большинстве случаев это выброшенные деньги. Лучше один раз вложиться в те же ботинки и носить их потом несколько лет, чем каждый год покупать новые.

Что касается одежды и обуви белорусского производства, то, по мнению девушки, они достаточно качественные в плане материалов. А вот модельный ряд и цены оставляют желать лучшего.

— Неоправданно дорого. Если бы я покупала только беларусские вещи (а подходящие модели еще нужно поискать), то вряд ли смогла бы позволить себе путешествовать несколько раз в год.

По словам Анны, поездки позволяют не только знакомиться с новыми странами, но и пополнять гардероб качественными и относительно недорогими вещами. Но такой лайфхак, по ее мнению, подходит далеко не всем.

Научился готовить, чтобы не переплачивать за еду

Вадим — 56-летний житель одного из райцентров. Более 10 лет назад он развелся с женой и столкнулся с тем, что почти половина его зарплаты уходит на еду.

— Я толком не умел готовить, поэтому обедал в заводской столовой, а на ужин покупал себе что-то в кулинарии одного из супермаркетов. Мне хватило двух месяцев, чтобы ознакомиться с ассортиментом блюд, а также посчитать расходы. Вышло слишком много. Решил готовить себе сам.

Первые кулинарные эксперименты, по словам Вадима, оставляли желать лучшего: еда либо подгорала, либо оказывалась сырой. Но со временем пришел опыт, а интернет стал хорошим помощником по части рецептов и тонкостей приготовления различных блюд.

— Самому было даже смешно, когда по вечерам смотрел ролики на Ютубе, где рассказывали, как пожарить мясо, чтобы оно оставалось сочным, или как приготовить лазанью. Сейчас понимаю, что для меня это был бесценный опыт.

В итоге Вадим, по его словам, научился довольно сносно готовить и при случае даже может произвести впечатление на гостей, накрыв стол к празднику. Мужчина добавляет, что приобретение кулинарных навыков помогло ему более рационально распоряжаться бюджетом.

— Ну вот смотрите. Если покупать готовый салат «Оливье», то за 100 граммов придется заплатить около 2 рублей. Моя кастрюля на 3 литра, в которой я готовлю этот салат, вмещает примерно 2,5 кг продукта. Это, по ценам кулинарии, 50 рублей. Если готовить «Оливье» самостоятельно, то он обойдется мне максимум в 20 рублей. Вот и считайте, сколько можно сэкономить только на одном этом блюде.

Вадим добавляет, что еще одна статья его экономии на еде — осознанный отказ от фаст-фуда и питания в общепите.

— Безусловно, я могу пригласить даму в ресторан, для первого свидания это уместно. Но, поверьте, женщины приходят в восторг, если я собственноручно готовлю ужин и накрываю стол дома. По деньгам это выходит, как минимум, раза в три дешевле.

«Акции и распродажи — это наше все»

Жанна и Кирилл — молодая семейная пара из Минска, в бюджет которой заложена стоимость аренды жилья. Ребята собирают деньги на первоначальный взнос для собственной квартиры, поэтому стараются экономить практически на всем.

— После свадебного путешествия в Турцию мы больше никуда не ездили отдыхать, очень редко бываем в кафе и ресторанах, кино смотрим дома на компьютере. На вещах решили сильно не экономить, потому что нам с мужем нужно выглядеть на работе прилично. Мы оба — офисные сотрудники, — говорит Жанна.

Кирилл добавляет, что после свадьбы молодая семья арендовала однокомнатную квартиру в районе метро «Пушкинская». В первый же вечер после заселения ребята пошли исследовать район и вернулись домой с несколькими дисконтными картами.

— Сейчас уже не помню, с какими именно. Но одна из первых покупок точно была в Green, хоть это и не самый бюджетный супермаркет. Бонусную карту там сразу же оформили, — говорит Кирилл.

В коллекции супругов не менее 20 дисконтных карт различных торговых объектов и питейных заведений. Плюс пара пользуется мобильным приложением, с помощью которого можно отслеживать акции в различных торговых объектах. Например, со скидкой покупать бытовую химию или же технику. Так было с холодильником — на нем супруги сэкономили порядка 250 рублей.

— Могу сказать, что акции и распродажи — это наше все. Хотя отслеживание таких предложений отнимает какое-то время, — признается Жанна. — Также нужно хорошо ориентироваться в действующих ценах и понимать, что вот этот товар действительно продается со скидкой, а не с видимостью скидки. Иногда те же, например окорочка, на скидке в одном супермаркете стоят дороже, чем без скидки в другом.

«Не покупаю книги и дорогую бытовую химию»

Валентина несколько лет назад вышла на пенсию, по состоянию здоровья решила отказаться от подработок и живет на 700 рублей в месяц. Из них, по словам женщины, примерно треть уходит на коммунальные услуги и лекарства.

— На питание денег не жалею, потому что качественные продукты — залог моего хорошего самочувствия. Дача сильно выручает — овощи и фрукты в сезон практически не покупаю, а на зиму всегда есть консервация. На чем экономлю? В первую очередь, на одежде — ее целый шкаф. Что-то перешиваю, какими-то вещами могу обменяться с соседкой, она тоже пенсионерка.

Женщина признается, что научилась более экономно расходовать воду и электричество. Когда чистит зубы, то обязательно закрывает кран, по минимуму пользуется бытовыми приборами, во всей квартире заменила обычные лампочки на эконом-вариант.

— Когда уезжаю на дачу, то отключаю все, в том числе холодильник. В итоге этим летом у меня по счетчику выходило 20−30 киловатт. Сейчас — максимум 50, и то только потому, что телевизор постоянно смотрю и стиральной машиной примерно раз в неделю пользуюсь.

Также Валентина признается, что отказалась от дорогостоящей бытовой химии и стиральных порошков, заменив их на более бюджетные варианты.

— Импортные средства почти в три раза дороже белорусских. Если что-то не отмывается, под рукой всегда есть сода, хозяйственное мыло, уксус. С их помощью чищу плиту и кафель — пусть дольше, чем раньше, но результат меня устраивает.

Также женщина добавила, что отказалась от подписки на газеты и журналы, перестала покупать книги в бумажной версии, но при этом активно пользуется мобильным интернетом.

Мнение эксперта: Лучше не экономить, а больше зарабатывать

— Фраза «Лучше не экономить, а больше зарабатывать» давно получила популярность в народе. Звучит очень вдохновляюще для владельцев бизнеса или людей, чья зарплата не ограничена «финансовым потолком». Но такие профессии неизбежно сопряжены с постоянным высоким уровнем стресса, выгоранием, проблемами со сном и отсутствием свободного времени. Этот вариант подходит далеко не всем, — прокомментировала изданию коуч, психолог, эксперт в теме денежного мышления Анастасия Авдей.

— На мой взгляд, люди не должны экономить, а должны уметь рационально распоряжаться своими финансами. Герои публикации — яркий тому пример. Они определили для себя те сферы, где они могут сэкономить без ущерба для своего психологического состояния. Это рациональное перераспределение затрат.

В слово «экономия» на уровне понимания уже заложен смысл «отказ от чего-то любимого, необходимого, нужного». Безусловно, ситуации в жизни бывают разные, иногда экономия бывает строжайшей и вынужденной — такие периоды нужно просто пережить. Но если мы говорим о стандартном желании отложить деньги на отпуск или дорогостоящую покупку, то на помощь придут самые обычные приемы финансовой грамотности.

Все лайфхаки экономии построены на анализе своего финансового поведения, на обязательных и необязательных тратах. Что-то нужно будет сократить, что-то без сожаления убрать, возможно, что-то продать, перешить, обменять и так далее.

Мы живем во времена развитого маркетинга, когда запросы аудитории зачастую раздуты искусственно. Поэтому для экономии необходимо понять, в чем я действительно нуждаюсь, а что хочу просто иметь для статуса, для ощущения себя классным, успешным и достойным. И может так оказаться, что экономить вы начнете, просто отказавшись от гонки за последней версией гаджета.

Если же следить за своими тратами, анализировать свои действия, контролировать себя и внедрять новые привычки, то это выльется в непомерную трату энергии. Чтобы избежать этого, есть смысл изучить различные способы пассивного дохода.

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