В России «случайно» сгорели девять поездов, перевозивших оружие для войск

В России «случайно» сгорели девять поездов, перевозивших оружие для войск9
- 1.01.2025, 14:38
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В ГУР объяснили «загадочное» явление.
В украинской разведке недвузначно намекают, что поджоги поездов на территории Российской Федерации осуществили именно их агенты.
Только за прошедший месяц, в декабре ушедшего в историю 2024 года, на территории страны-агрессора России произошли «совершенно случайные» пожары, в результате которых было ликвидировано девять единиц железнодорожной техники, которую Кремль применял непосредственно для перевозки оружия и боеприпасов, информирует ТГ-канал ГУР Минобороны Украины.
«В декабре прошлого года на территории государства-оккупанта Российской Федерации уничтожено 9 единиц подвижного состава железнодорожного транспорта, который противник использовал для перевозки оружия и боеприпасов», – подчеркнули в украинском военном ведомстве.
Кроме того, представители ГУР МО Украины обнародовали список уничтоженной на территории РФ железнодорожной техники.