Российский рубль обвалился в первый день нового года 18 1.01.2025, 15:13

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Курс доллара на рынке Forex приближается к 114 рублям.

Курс доллара на международном рынке Forex впервые с 27 ноября поднялся выше 113 российских рублей. По данным рынка на 1 января он составляет 113,69774 рублей/$.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице. На ней указан курс, определенный Центробанком — 101,68 рублей за один доллар.

ЦБ сообщал, что в декабре санкции отразились на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. По версии регулятора, это привело к «усилению колебания курса», так как возник разовый повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний. ЦБ решил изменить методику расчета официального курса рубля, написал «Коммерсант».

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