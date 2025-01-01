В Беларуси ввели изменения по регулированию цен на лекарства
- 1.01.2025, 15:20
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Правила начнут действовать с 1 марта.
Правительство Беларуси расширило перечень лекарств, цены на которые подлежат госрегулированию.
Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановлением Совмина в список лекарств, цены на которые подлежат специальной регистрации, добавлено 17 новых препаратов. Среди них есть популярные лекарства: азитромицин, амоксициллин, диклофенак, мельдоний, флуконазол и цефтриаксон.
Включение этих препаратов в список означает, что цены на них надо будет предварительно согласовывать с госорганами. Теперь перечень включает 54 препарата.
Правила начнут действовать с 1 марта 2025 года. За исключением препаратов, которые к 1 марта уже прошли таможенные процедуры, находятся на складе или в розничной продаже.