«Один из северокорейских военных в упор расстрелял троих россиян» 3 Anti-Colorados, Defence-Line

1.01.2025, 15:26

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Дружба народов бьет бодро, длинными очередями.

Для нас давно не секрет, что лапти используют заградотряды для того, чтобы их штурмовые подразделения не драпали и не засоряли своими трупами собственный тыл, а делали это перед позициями ВСУ. Оно и понятно, ведь запах падали никому не придает бодрости и потому лапти давно используют этот метод. Кроме того, стрельба над головами собственных войск как бы поет в уши штурмовым группам: «родина слышит, родина знает», что безусловно придает бодрости атакующим.

Здесь нет ничего нового, поскольку ровно такие же меры взбадривания личного состава применялись в период, который они сами называют «диды воевали». И между прочим, сам принцип действия заградотрядов и причины их применения тогда были ровно такими же, как и сейчас. Но понятно, что время прошло и были сомнения в том, работает ли эти средневековая практика у лаптей в 21-м веке. Товарищ Пригожин, на зэках, провел массовые эксперименты и доказал, что метод не просто работает, а его можно применять повсеместно и не только в урко-батах.

С тех пор практика мясных штурмов имеет эту непременную составляющую, поскольку без такого фактора загнать относительно большое стадо антропоморфов не очень легко, поскольку инстинкт самосохранения может сыграть против цели операции. Но когда этому инстинкту показать, что уходить назад – еще более верная смерть, то он заткнется и будет выполнять повеление царя. Благородную миссию заградотрядчиков, со временем, поручили кадыровцам, поскольку они не смешиваются с подразделениями лаптей и потому – действуют как обособленные подразделения, в любой обстановке.

Плюс к тому, они не имеют ни малейшей эмпатии к русским и с удовольствием расстреливали бы их не только для предотвращения бегства с поля боя, но и просто потому, что в спину стрелять легче, да и вообще, им есть что вспомнить для того, чтобы рука не дрогнула. Понятно, что и лапти друг дружку тоже не прочь пострелять, но в таком случае у тех, кто был в заградотрядах, могут возникнуть дебаты с другими лаптями, а вот кадыровцы, они и есть – кадыровцы.

Но буквально пару месяцев назад переменные этой формулы слегка изменились. Как только в роли штурмовиков стали использоваться чучхеисты, то заградотрядом для них уже вполне могли стать русские. И можно не сомневаться в том, что роль эту они будут исполнять не хуже овцеводов, потому что корейцы для них такие же чужие, как они сами чужие для любителей баранины. И вот буквально только что произошел инцидент в Курской области, описывая который, противник невольно подтвердил наличие заградотрядов, чего он долго и нудно избегал.

«Очередной трагический инцидент с участием северокорейских военных произошел в Курской области. Источники сообщили нам, что военнослужащие из дружественной республики были отправлены на штурм вражеских позиций. В бой пошли около 50 бойцов одновременно.

Позади их страховали наши военные, которые прикрывали отход и контролировали, чтобы военные из КНДР не сбежали с поля боя. В какой-то момент северокорейское подразделение начало нести потери – враг атаковал артиллерией и дронами. Часть из военных решила вернуться и была встречена нашими бойцами, которые не без проблем пытались понять причины отступления. Из-за языкового барьера коммуникации не получилось, один из северокорейских военных в упор расстрелял троих наших бойцов…».

Текст этот исполнен просто насквозь конторским ТГ-каналом и потому долгий вой о том, что наши рассуждения о заградотрядах – ИПСО, опровергнуто самостоятельно и без посторонней помощи. Ну а мы можем только порадоваться тому, что у лаптей все – как обычно. Дружба народов бьет бодро, длинными очередями.

Anti-Colorados, Defence-Line

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