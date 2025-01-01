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Теракт в США: водитель авто врезался в толпу на Новый год и открыл стрельбу

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  • 1.01.2025, 15:45
  • 4,704
Теракт в США: водитель авто врезался в толпу на Новый год и открыл стрельбу

Погибли не менее 10 человек.

Не менее 10 человек погибли и около 30 пострадали, которые праздновали Новый год в центре Нового Орлеана.

Как сообщает СNN, крупногабаритный автомобиль (то ли грузовик, то ли внедорожник) въехал в толпу, давя людей на своем пути.

После прозвучали выстрелы, сообщают очевидцы. Появившаяся на месте полиция начала эвакуировать людей.

Теракт произошел на Бурбон-стрит – это самый центр Нового Орлеана, где находится множество достопримечательностей и ночных клубов, которые были заполнены в новогоднюю ночь.

В СМИ пишут, что преступник, совершивший теракт, пока не задержан. Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри назвал произошедшее «ужасным актом насилия» и призвал всех избегать района теракта.

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