«Елки раздавали прямо у входа в офис» 1 1.01.2025, 15:57

Что дарят к Новому году белорусам на работе.

Портал «Онлайнер» спросил у наших читателей, чем порадовали их работодатели к Новому году. Одним достались подарки, о которых мечтаешь весь год, другим — как будто из категории «лишь бы что-то подарить». Все самое интересное мы собрали в этом материале, но если вам тоже есть чем похвастаться (или пожаловаться), пишите, мы еще ждем ваши истории и фото!

Пазл с коллегами

В компании ZmitroC на Новый год решили проявить креатив и подарили каждому сотруднику деревянные пазлы с изображением всего коллектива. Причем все не так просто: каждый элемент пазла продуман до мелочей — тут тебе и хобби коллег, и их фирменные привычки, и даже рабочие казусы.

— В прошлом году мы также получили пазлы, но с меньшим количеством деталей (160 против 290). Все справились, и нам решили поднять уровень сложности. Кажется, у нас формируется приятная традиция, — рассказывает Екатерина, SEO-специалист.

По количеству деталей пазла сразу понятно — коллектив у компании небольшой, всего 16 человек. А вот угадать, чем занимается компания, исключительно по пазлу стороннему человеку будет тяжело — слишком уж детально прорисовали не только интересы, но и, кажется, секреты из кухни офиса. Екатерина рассказывает, что специфика компании — разработка сайтов.

Конфеты, термокружка, ручка

Сотрудник из компании Sv-cargo, которая занимается грузоперевозками, тоже рассказал, чем порадовало руководство. Подарок оказался практичным: набор конфет, термокружка и ручка.

— Набор конфет топовый, внутри все разное. Термокружка тоже пригодилась, отличная вещь, когда нет времени с утра попить даже кофе перед работой, — рассказывает Даниил.

«Елки раздавали прямо у входа в офис»

Компания Betera разошлась не на шутку и завалила своих сотрудников призами и подарками. Для начала коллегам вручили подарочный бокс.

— Внутри — фотопринтер с картриджами, подставка для фото с логотипом, ароматный чай, орехи в шоколаде и видеооткрытка с поздравлением от самого СEO. Вручали подарки стильные Деды Морозы (а не просто мужики в красных халатах), лично заглянули в каждый кабинет с большими праздничными коробками. Не обошлось и без творчества — сотрудники читали стихи и пели песни, как в детском саду, но с корпоративным размахом.

А завершили праздничный день раздачей живых елок, которые были выращены в питомнике специально для того, чтобы украсить дом к Новому году. Каждый желающий сотрудник мог получить символ Нового года прямиком из грузовика, разместившегося у главного входа в офис, — рассказывает Анастасия.

«Спасибо, что не леденцы»

А вот Петр прислал фото пачки мармеладок. По его словам, это и был новогодний подарок от предприятия.

— И все. Хорошо хоть, не леденцы, тут уж спасибо, — написал мужчина.

Нам лишь остается гадать: то ли это шутка, то ли на предприятии и правда решили «вложиться» в сотрудников именно таким подарком. Если это последний вариант, то поздравление явно получилось с эконом-эффектом. Видимо, мармелад был выбран как символ гибкости и сладкой жизни, не иначе.

«У меня был только робот-пылесос, теперь и палка будет»

Кристина закрыла год с лучшим результатом, а в качестве награды получила... нет, не коробку конфет и даже не мармеладки. Подарок был полезный, практичный и, как оказалось, неожиданный — пылесос! Точнее, вертикальный пылесос, чтобы домашний робот-трудяга не чувствовал себя одиноким.

— Я работаю менеджером по продажам и закрыла год с лучшим результатом. Начальник сам выбрал подарок. Было неожиданно и приятно. Буду пользоваться! — коротко и ясно прокомментировала Кристина. Теперь у нее есть полный комплект для борьбы с пылью, да еще и приятное напоминание о собственных успехах.

Сертификат на 25 рублей

В одной из школ под Минском сотрудникам вручили сертификат на 25 рублей в продуктовый магазин.

Вроде бы приятно — и подарок есть, и выбрать можно то, что захочешь. Но сумма... Скажем так, далеко не каждый список покупок для праздничного стола уложится в этот бюджет.

Сертификаты на релакс

В IT-компании Codex любимым сотрудникам подарили сертификаты с выбором развлечений.

— Мужчинам было на выбор: расслабляющий отдых в отеле, балийский массаж, дайвинг с видеосъемкой, занятия в тренажерном зале с посещением ИК-сауны, индивидуальный урок игры на барабанах или стильная стрижка в барбершопе.

Женский сертификат включает такие виды услуг, как SPA-уход за лицом, комплексный массаж, мастер-класс по рисованию акрилом, SPA-маникюр или даже пошив белья на заказ.

— Это хороший подарок, пока еще не придумала, куда схожу, но когда есть выбор — уже хорошо. Я довольна! — делится Татьяна.

Подборка подарков из TikTok

Переходим в соцсети. Сотрудница частной медицинской лаборатории «Хеликс» в Минске явно оценила щедрость своего руководства. В праздничном продуктовом наборе оказались форель, колбаса, консервы, сыр и конфеты — все для идеального новогоднего стола.

В «АгроГЖС» решили: Новый год — это праздник живота, кутить надо по полной. В продуктовых наборах — форель, сыр, колбаса, крабовые палочки и даже сахар, видимо, чтобы подсластить этот зимний праздник.

На Волковысском мясокомбинате решили не мелочиться: вместо банального набора «держите конфеты и радуйтесь» сотрудники получили недельный запас продуктов. Тут тебе и мясо с фаршем, и сосиски, и форель, и даже шпроты с кукурузой. Видимо, на предприятии поняли, что путь к трудолюбию работника лежит через холодильник.

В конце концов, каждому досталось что-то свое: кто-то раскрыл коробку и обнаружил подарок, который будет радовать долго, а кто-то получил набор для холодильника. Для некоторых в качестве подарка появились елки. Но все же можно уверенно сказать, что большинству повезло — наниматели стараются быть щедрыми, стремясь сделать своих сотрудников немного счастливее. Но, как всегда, не всех.

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