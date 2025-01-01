«Это был опыт, который заставил взглянуть на жизнь с другой стороны» 1.01.2025, 16:17

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Белоруска съездила в ЮАР и рассказала о впечатлениях.

Маргарита – продуктовый дизайнер в польско-американской компании. Путешествия — ее самая большая страсть и источник вдохновения. Девушка уже посетила 33 страны, и рассказала devby.io об одной из них – о ЮАР.

– Я объездила практически всю Европу и поняла, что хочется кардинально нового. ЮАР была моей детской мечтой. Когда я была маленькой, мы с бабушкой любили рассматривать большую карту мира и изучать на ней столицы и географические точки. Однажды я наткнулась на мыс Доброй Надежды — самую южную точку Африки. Это место показалось мне волшебным: дальше только бескрайний океан и Антарктида.

Теперь, когда я выросла и начала много путешествовать, я решила, что пора осуществить детскую мечту. Так я отправилась в трип по ЮАР, месту, где сбылись сразу несколько моих желаний.

Как белорусам сделать визу в ЮАР

– Белорусам нужна виза в ЮАР. Я живу в Варшаве и подавала здесь же документы в посольстве Южно-Африканской Республики. На сайте посольства нет информации о необходимых документах и процедуре подачи. Поэтому я решила написать им на почту. Никто не отвечал, и я просто позвонила в посольство. Меня сразу же записали на подачу — через несколько недель. Список документов пообещали выслать на email, но выслали только спустя еще два звонка.

Что нужно подготовить для визы

Оригинал паспорта. Паспорт должен быть действительным как минимум 30 дней после даты выезда из ЮАР, в нем должно быть минимум две пустые страницы для визы. Если есть второе гражданство или заграничные ВНЖ/ПМЖ, их также нужно предоставить.

Копии паспорта. Страница с личными данными и фото, все предыдущие визы в ЮАР и копия второго паспорта, ВНЖ или ПМЖ (если есть).

Заполненная по-английски анкета DHA-84, ее выслали на почту.

Две биометрические фотографии не старше 6 месяцев.

Подтверждение цели и сроков поездки – подойдет бронь жилья, например, через Airbnb.

Документы о трудоустройстве. Справка с работы на фирменном бланке, подписанная руководителем, а для самозанятых – документ специального польского реестра предпринимателей (CEIDG).

Выписка из банка за последние 3 месяца. Сумма на счету должна составлять не менее 3000 рандов (165$). Выписка должна быть подписана и заверена банком.

Страховка на весь срок поездки.

Билеты туда и обратно.

Сертификат о прививке от желтой лихорадки. Обязателен для тех, кто ранее посещал страны с эпидемией желтой лихорадки.

Оплата визового сбора – 163 злотых (42$). Можно заплатить банковским переводом сразу, когда подаете документы.

Подача на визу заняла около 20 минут. Документы проверяли внимательно, но без лишних вопросов. Важно сложить все документы в порядке, указанном в письме. Заявление рассматривали ровно три недели, когда можно будет забрать визу говорят сразу. Паспорт не забирают, то есть можно еще за эти 3 недели куда-то съездить. В назначенный день просто приходишь с паспортом и в него вклеивают визу. Мне выдали однократную визу под сроки поездки.

Самое трудное было найти конкретную информацию по необходимым документам.

Совет для тех, кто тоже планирует подаваться в Варшаве: закладывайте на получение визы минимум 5 недель до начала путешествия и не тратьте время на email – звоните напрямую и сразу записывайтесь на подачу.

Как добраться в ЮАР из Европы

Прямых рейсов в Кейптаун из большинства европейских городов нет. Большинство рейсов – с пересадками в Стамбуле, Дубае, Аддис-Абебе и Дохе.

Туда мы летели из Вены в Аддис-Абебу, а затем в Кейптаун с Ethiopian Airlines. Билет обошелся в $400 (эконом-класс). Полет был очень комфортным: каждому пассажиру предлагали питание, были индивидуальные экраны с фильмами и музыкой.

На обратном пути я летела из Дурбана в Варшаву через Стамбул на Turkish Airlines. Это был еще более приятный опыт: пассажирам выдавали косметички с полезными мелочами (тапочки, маска для сна, беруши). Билет стоил $430 вместе с багажом.

Рекомендую покупать билеты за 3–4 месяца до поездки – так вы найдете лучшие цены и удобные стыковки. Закладывайте на пересадку не меньше двух часов.

Средняя стоимость билетов из Европы в Кейптаун – $500–800 в обе стороны, в зависимости от сезона и авиакомпании. Если вы летите из Беларуси, то цены могут быть немного выше.

Цены на жилье, бензин и еду

Мы арендовали машину через Hertz. Аренда на 11 дней обошлась в $400, плюс залог $350, который вернули на следующий день после сдачи машины. Учтите, что движение в Южной Африке левостороннее, а водители могут быть довольно агрессивными.

Бензин стоит около 12 рандов за литр (примерно $0.65). На заправках принято давать чаевые персоналу, который помогает заправить машину, вымыть стекла и проверить давление в шинах. Обычно чаевые составляют 2–5 рандов ($0.10–$0.25), а за дополнительные услуги, такие как проверка масла, лучше оставить 5–10 рандов ($0.25–$0.50).

Жилье можно забронировать с помощью популярных платформ Airbnb, Booking.com, Expedia. Примерные цены:

Хостелы: 10-20$ за ночь.

Бюджетное жилье: от $30-50 за ночь.

Средний сегмент: $80-250 за ночь.

Люксовые виллы: от $300 за ночь.

Долгосрочная аренда: $800-1500 в месяц.

Поесть один раз стоит в среднем 10-15$ в Кейптауне и 5-10$ в маленьких городах (на одного). Всего за поездку мы потратили 4000$ за двоих на 11 дней.

Что посмотреть в ЮАР

У меня было две недели отпуска и огромное желание за это время увидеть как можно больше в Южной Африке. Но страна огромная и разнообразная, поэтому 2 недель точно не хватит. В итоге мы проехали от Кейптауна в Дурбан, а это 1600 км.

В моем списке обязательных мест были:

Мыс Доброй Надежды — моя детская мечта;

Сафари в африканских парках;

Винодельни, о которых я знала еще со студенческих времен, когда работала в Wine&Spirits;

Пляж с пингвинами, о котором много слышала.

Обычно перед поездкой я изучаю несколько гайдов на разных языках и смотрю тематические видео на YouTube, Instagram и TikTok. Но на этот раз я пошла дальше и купила книгу-гайд Lonely Planet по ЮАР на 200+ страниц. Это оказалось лучшим решением: я нашла множество интересных и нетуристических мест, о которых редко пишут в блогах.

Мы провели в Кейптауне пять дней, но это очень мало. Город поражает красотой, уникальными местами и разнообразием активностей. Кейптаун окружен горами, поэтому обязательно сходите на Table Mountain. На вершину можно подняться пешком или на фуникулере — насладитесь панорамным видом на город.

Еще я посетила мыс Доброй Надежды, самую юго-западную точку Африки. Дорога к мысу пролегает по живописному маршруту Chapman’s Peak Drive. На Boulders Beach можно наблюдать за пингвинами (вход стоит 12$). Лучший закат — на пляже Camps Bay. Но ловите лайфхак: можно бесплатно зайти на Seaforth Beach, который находится в 5 мин ходьбы от Boulders Beach, и там тоже будут пингвины.

Signal Hill

Signal Hill стал спасением для уставших ног после бесконечных хайков. Туда можно доехать на машине и полюбоваться очередным потрясающим закатом с видом на весь город и океан.

Мы отправились на сафари в Addo Elephant Park, чтобы увидеть большую пятерку животных: льва, носорога, слона, буйвола и леопарда. В этом парке действительно много слонов — его название говорит само за себя. Еще можно встретить антилоп и зебр, но львов там немного. Сафари на джипе с водителем стоит 25$, вход в парк — 23$. Но лучшее место для сафари — Hluhluwe-iMfolozi, он же старейший парк страны.

Я посетила кинотеатр Galileo Open Cinema под открытым небом в Kirstenbosch National Botanical Garden — это невероятно красивое место, смотришь кино под звездным небом. Очень особенный и атмосферный опыт.

Еще мне запомнился каякинг в Tsitsikamma National Park, он начинается в океане и продолжился по горной реке. Невероятные эмоции и красивейшие виды включены.

Тот самый каякинг

Мы также проехались на винном трамвае во Франшхуке. Останавливались на разных винодельнях, толика гастрономического удовольствия.

Стереотипы о ЮАР

Стереотип 1: Там небезопасно. Во всех гайдах четко прописано: не гуляйте в одиночку после заката, паркуйтесь только на охраняемых стоянках, не оставляйте вещи в машине на видном месте. Мы старались следовать этим рекомендациям, хотя пару раз возвращались пешком из бара в арендованную квартиру поздно вечером. Я была уверена, что поездка в Африку — это риск, особенно для женщин. Так что одна я бы вряд ли поехала.

На деле все оказалось намного лучше, чем я ожидала. Ничего неприятного не произошло: нас никто не беспокоил, не просил денег и не пытался что-то навязать. Раньше мы были в Марокко, где такое случалось очень часто. Возможно, местные жители привыкли к соседству с экспатами из Европы и Америки, и пара белых туристов уже не вызывает такого интереса.

Стереотип 2: Африканская бедность. Действительно, в ЮАР много мест, где чувствуешь, как бедно живут местные жители. Правда, они сосредоточены в основном в сельских районах в центре страны и в тауншипах — местных трущобах, где живет темнокожее население.

Большие города и прибрежные районы производят совершенно другое впечатление: много зелени, современная архитектура и уютные заведения.

Однако центральные районы страны — это совсем другая реальность. Например, Mthatha, где мы останавливались на одну ночь, оказался городом трущоб. В центре — огромная свалка. Огромный контраст с побережьем.

В Кейптауне мы посетили тауншип Ланга с экскурсией — этакая современная африканская деревня. Это был опыт, который заставил взглянуть на жизнь с другой стороны. Тауншипы возникли во времена апартеида — жестокой системы расовой сегрегации, существовавшей в Южной Африке с 1948 по 1994 год. В те времена чернокожее население насильно переселяли из центров городов в специальные поселения на окраинах. Их лишали права на владение землей, ограничивали доступ к образованию, здравоохранению и достойным условиям жизни.

В тауншипах почти не было базовой инфраструктуры, а люди страдали от бедности и безработицы. Хотя апартеид был отменен 30 лет назад, его последствия до сих пор ощущаются: социальные и экономические разрывы остаются значительными.

Я считаю, что такие места стоит посещать, чтобы лучше понять социальные контрасты, но если вы хотите сосредоточиться на красоте природы и современных городах, Кейптаун и Garden Route — идеальный выбор. Там вас ждут множество потрясающих видов и минимум бедности.

Лайфхаки и полезная информация

Сезоны здесь противоположны европейским: когда у нас лето, у них зима, и наоборот. Летом теплая и сухая погода, идеально подходит для пляжного отдыха и фестивалей. Однако это высокий сезон, когда цены на жилье заметно повышаются. Весной и осенью (апрель — май и сентябрь — ноябрь) погода преимущественно солнечная, с кратковременными дождями. Тогда можно съездить на сафари. Зимой (июнь — август) в Кейптауне сезон дождей, но именно тогда цены на жилье ниже.

В Южной Африке используется южноафриканский ранд (ZAR). Но карты принимают практически везде, кроме небольших кафе и рынков. Банкоматов тоже много.

Английский — один из официальных языков ЮАР, поэтому большинство местных отлично говорят на этом языке.

Соблюдайте правила безопасности и перед поездкой обязательно проконсультируйтесь с врачом насчет необходимых прививок. Я делала прививку от желтой лихорадки и пропила курс таблеток от малярии.

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