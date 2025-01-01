«Куда спешишь, оккупант?»: в СБУ показали, как уничтожают вражескую логистику

«Куда спешишь, оккупант?»: в СБУ показали, как уничтожают вражескую логистику1
- 1.01.2025, 16:25
- 1,324
Видеофакт.
Воины Службы безопасности Украины наносят эффективные удары по вражеской логистике. С помощью FPV-дронов они минусуют российскую технику, в том числе и подвозящую оккупантам на передовые позиции боеприпасы и подкрепления.
Только за прошедшую неделю было поражено 174 единицы военного транспорта захватчиков. Видео «демилитаризации» появилось в Telegram-канале Службы.
«Куда спешишь, оккупант? Оно того не стоит», – философски отмечают спецназовцы, догоняя с помощью FPV очередной вражеский грузовик, на бешеной скорости мчащийся по грунтовым дорогам в Украине.
Именно так, громко и с «огоньком» поздравляют оккупантов бойцы СБУ на протяжении всей полномасштабной войны, в том числе и в предновогоднюю неделю.
«За прошедшую неделю бойцы ЦСО "А" СБУ ударными дронами поразили 174 единицы военного транспорта россиян. А без подвоза боеприпасов и подкрепления наступательных возможностей врага существенно уменьшаются», – констатировали в СБУ.
Продолжается эта работа и после прихода нового 2025 года.
«Если хочешь так же ювелирно «списывать» технику оккупантов – присылай свою анкету по ссылке. Научим и обеспечим всем необходимым, чтобы эффективно защищать Родину!» – добавили в СБУ.