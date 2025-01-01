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«Куда спешишь, оккупант?»: в СБУ показали, как уничтожают вражескую логистику

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  • 1.01.2025, 16:25
  • 1,324
«Куда спешишь, оккупант?»: в СБУ показали, как уничтожают вражескую логистику

Видеофакт.

Воины Службы безопасности Украины наносят эффективные удары по вражеской логистике. С помощью FPV-дронов они минусуют российскую технику, в том числе и подвозящую оккупантам на передовые позиции боеприпасы и подкрепления.

Только за прошедшую неделю было поражено 174 единицы военного транспорта захватчиков. Видео «демилитаризации» появилось в Telegram-канале Службы.

«Куда спешишь, оккупант? Оно того не стоит», – философски отмечают спецназовцы, догоняя с помощью FPV очередной вражеский грузовик, на бешеной скорости мчащийся по грунтовым дорогам в Украине.

Именно так, громко и с «огоньком» поздравляют оккупантов бойцы СБУ на протяжении всей полномасштабной войны, в том числе и в предновогоднюю неделю.

«За прошедшую неделю бойцы ЦСО "А" СБУ ударными дронами поразили 174 единицы военного транспорта россиян. А без подвоза боеприпасов и подкрепления наступательных возможностей врага существенно уменьшаются», – констатировали в СБУ.

Продолжается эта работа и после прихода нового 2025 года.

«Если хочешь так же ювелирно «списывать» технику оккупантов – присылай свою анкету по ссылке. Научим и обеспечим всем необходимым, чтобы эффективно защищать Родину!» – добавили в СБУ.

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